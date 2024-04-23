الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السباحة" يصدر تعليمات البطولة الشتوية الثانية للفئات العمرية

جانب من إحدى البطولات المحلية للسباحة التي جرت في وقت سابق - (من المصدر)
جانب من إحدى البطولات المحلية للسباحة التي جرت في وقت سابق - (من المصدر)

أصدر اتحاد السباحة، تعليمات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للفئات العمرية على مسبح 25م، والتي تقام بالفترة من 3 إلى 12 أيار (مايو) المقبل في مسابح، الأكاديمية الدولية-عمان والنادي الأرثوذكسي ونادي مدينة الحسين للشباب.

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وتتضمن سباقات البطولة الشتوية مسافات؛ 50م و200م و400م و800م و1500م حرة، 50م و100م و200م ظهر، 50م و100م و200م صدر، 50م و100م و200م فراشة، 100م و200م و400م متنوع.


وطبقا لتعليمات البطولة، تحتسب النتائج حسب الفئات العمرية للمشاركين، وتمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق، حيث يشرف على إدارة البطولة لجنة حكام مركزية، وتعتمد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت اليدوي، ويتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية باستخدام ثلاث ساعات لغايات اعتماد الرقم.


ويحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة "نهائي بالزمن" خلال البطولة، مع تأكيد إمكانية إقامة السباق بأي عدد من المتسابقين.


وفيما يتعلق بسباقات الفئات العمرية، يحق لكل سباح المشاركة في خمسة سباقات، بما فيها سباقات المسافات الطويلة، على أن يسبح بفئته العمرية، ويبلغ رسم الاشتراك 7 دنانير للسباحين عن كل سباق.


ويغلق باب التسجيل لسباقات 800م و1500م حرة و400م متنوع في 30 نيسان (أبريل) الحالي، على أن يبقى باب التسجيل مفتوحا للتسجيل في السباقات الأخرى كافة حتى يوم الخامس من أيار (مايو) المقبل.


ويتوجب على السباح أو السباحة المشاركين التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، مع التأكيد أن كل من يتخلف عن المدة المحددة يفقد حقه في المشاركة بذلك السباق.


ويتم تقديم الاعتراض من قبل السباح إلى اللجنة المشرفة على البطولة خلال 30 دقيقة من زمن انتهاء السباق، مرفقا 50 دينارا كرسوم اعتراض، ويرد المبلغ في حالة صحة الاعتراض، علما أن الكاميرات بأنواعها كافة لا تعد أداة لتوثيق الاعتراض.


وفيما يتعلق بالمنشطات، سيتم اعتماد فحص المنشطات بالبطولة عبر الاختيار العشوائي، كما ستطبق تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، مع التأكيد أن اتحاد السباحة سيعتمد نتائج البطولة لاختيار فريق الأداء العالي.

 

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