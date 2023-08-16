تحديد عقوبة تشافي بعد أحداث مباراة خيتافي

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أوقف مدرب برشلونة تشافي هرنانديز لمباراتين، نتيجة طرده في المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني ضد خيتافي، وفقما أعلنت رابطة "لا ليغا"، الأربعاء.وطرد تشافي بسبب احتجاجاته في المباراة، التي اكتفى فيها بطل الموسم الماضي بالتعادل السلبي على أرض خيتافي، وشهدت في شوطها الأول طرد الجناح البرازيلي رافينيا أيضا لاعتدائه على لاعب منافس.وأكمل برشلونة الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء من دون مدربه، بعد تركه المنطقة المخصصة له بجانب الملعب كي يحتج على القرارات التحكيمية أمام الحكم الرابع.وأفاد الحكم سيسار سوتو غرادو في تقريره أنه "حذر تشافي في وقت سابق من اللقاء، قبل أن يطرده لكثرة احتجاجاته"، التي تواصلت أيضا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي.وسيغيب تشافي ورافينيا عن مباراتي الأحد ضد قادش، و27 أغسطس الجاري على أرض فياريال.