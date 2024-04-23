فرسان الأمن العام يبدأون مشاركتهم في البطولة الدولية لالتقاط الاوتاد

يحيى قطيشات

يبدأ فرسان الأمن العام صباح اليوم مشاركتهم في منافسات البطولة الدولية الثانية لالتقاط الاوتاد باللباس العسكري التقليدي، والتي يستضيفها الاتحاد المصري للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وتقام فعاليات البطولة في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر على مدار 3 أيام، وبمشاركة 80 فارسا يمثلون منتخبات 11 دولة عربية وهي: الأردن، مصر، ليبيا، قطر، الكويت، تونس، سورية، العراق، الإمارات، الجزائر، والسعودية، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات الرياضية.

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وتشهد البطولة حضورا مميزا من الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقرا له بعد أن تأسس في العام 2013 برئاسه العماني محمد الفيروز وبمباركة من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث يسعى هذا الاتحاد إلى اشهار اللعبة وايصالها إلى أكبر شريحة من دول العالم، لما تتمتع به من مميزات تجعلها مختلفة عن باقي الالعاب من خلال تنظيم دورات تدريبية لممارسي هذه اللعبة وتنظيم بطولات محلية ودولية تعنى بهذه الرياضة وكافة محبيها من مختلف انحاء العالم.



وتحرص مديرية الأمن العام، على توفير متطلبات النجاح كافة، للمنتخب في مشاركاته الخارجية ومنها المشاركة الحالية، حيث وفرت أجواء مثالية للمنتخب من كافة النواحي وخصوصا في موضوع الخيول، ويحظى المنتخب بدعم من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.



ويعد فريق الأمن العام، الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة، وهو حائز على مراكز متقدمة في العديد من البطولات الدولية، ويترأس وفد المنتخب، المقدم محمد الجازي، فيما يشرف على تدريبه النقيب جهاد العقرباوي، ويضم 5 فرسان هم: حسام الخزاعلة، عبد الوهاب الجراح، احمد السرحان، عمر المشاقبة، وإدحيم حسين.



واختتم المنتخب أمس تحضيراته واستعداداته لخوض المنافسات، حيث اشتملت تدريبات خاصة لرياضة التقاط الاوتاد من على ظهر الخيل بواسطة الرمح و السيف، والأهداف المعلقة بالحلقات والقطع لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين والقوة والسرعة والمرونة، ويسعى الفرسان للوصول الى أعلى درجات الجاهزية لرفع علم الوطن في المحافل الدولية، علماً بأن البطولة الدولية العسكرية الأولى قد نظمتها سابقا مديرية الأمن العام.