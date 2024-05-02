"المحارمة" يؤكد أهمية الفوز لسحاب ويطلب وقفة الجماهير للهروب من الهبوط بـ"المحترفين"

مصطفى بالو

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عمان- أكد المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على مغير السرحان بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيرا إلى أن الثلاث نقاط تعتبر مضاعفة من الناحية المعنوية للاعبين والجماهير، وذلك لاشتداد المنافسة للهروب من شبح الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، والذي يلاحق أكثر من نصف فرق الدوري –على حد تعبيره-.وأضاف المحارمة في رده على استفسارات "الغد" : "لدينا 4 مباريات حاسمات، ولعل صعوبتها تبدأ من المباراة المقبلة أمام معان يوم الجمعة المقبل على ستاد البتراء، وذلك لأن فريق معان يشاركنا ذات المصير، ولاحترامنا لطموحات الفرق المنافسة للإمساك بطوق النجاة، إلا أننا ننظر إلى كل مباراة وكأنها الحاسمة، وما يهمنا الفوز لخدمة أنفسنا في الدرجة الأولى، وتجديد عقد البقاء بين المحترفين لموسم آخر".وحول الصعوبات التي يواجهها سحاب في المرحلة الحالية، قال المحارمة : "لا يخفى على أحد الظروف المالية الصعبة التي تعيشها أندية المحترفين قاطبة، ولعل سحاب من أبرزها تبعا لتراكم استحقاقات الأجهزة الفنية واللاعبين، لكن تعاهدنا واللاعبون الذين نقدر وقفتهم، عهد الرجال للتركيز في المباريات المقبلة، رغم الظروف المالية القاهرة، والخروج بأقل التكاليف من دوامة الهبوط، وبذات الاتجاه نترك لمجلس الإدارة الاجتهاد لحل المشاكل المالية، وتوفير الدعم والمكافآت لتحفيز اللاعبين في المباريات المصيرية التي تعني لفريق سحاب "أكون بين المحترفين أو لا أكون".وأضاف : "عانينا الكثير خلال مرحلة الإياب، فضلا عن المشاكل المالية، عدم استقطاب وقيد لاعبين جدد في فترة القيد الثانية، وخرج من صفوف الفريق لاعبان اثنان، مما جعل كشفنا لا يتجاوز 16 لاعبا في أغلب المباراة، وعانينا من إصابة لاعبين اثنين أمام مغير السرحان، ليظهر الفريق بـ14 لاعبا، لكن أشكر اللاعبين على اجتهادهم، وبذل أقصى طاقاتهم لتحقيق الفوز المهم، والذي يزيد من تفاؤلي بعد توفيق الله، بقدرة الفريق السحابي على تجاوز أزمة الهبوط".وأكمل : "نطالب جماهير سحاب بالوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة المصيرية، وتأجيل لومه سواء لمجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين، والتكاتف حول الفريق الذي هو في أشد الحاجة لوقفتهم، كما عودونا في مباريات ومواسم سابقة، ولا أجد العذر لهم لملء مدرجات ملعب البترا، في مباراتنا المقبلة أمام معان، والتي نبحث عن الفوز للتقدم خطوة مهمة نحو منطقة الأمان".