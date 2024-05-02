الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

الأمير فيصل خلال استقباله وفد مهرجان الأمل والأحلام - (من المصدر)
الأمير فيصل خلال استقباله وفد مهرجان الأمل والأحلام - (من المصدر)
 استقبل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية أمس، في مركز الإعداد الأولمبي، بوفد مهرجان الأمل والأحلام.اضافة اعلان
ورحب سموه بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، بالوفد الذي يزور الأردن للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة التايكواندو الإنسانية خلال الفترة من الأول ولغاية الثالث من شهر أيار(مايو) الحالي.
وأعرب سموه عن تقديره لجهود الوفد عبر اتحاداتهم ومؤسساتهم الرياضية في دعم اللاجئين ومساعدة الأطفال من خلال ممارسة الرياضة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين.
وقدمت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد شرحا حول توجهات اللجنة الأولمبية الأردنية ودور قسم لاعبي الأداء العالي ومركز الإعداد الأولمبي في تحقيق الإنجازات.
وتخلل زيارة مركز الإعداد الأولمبي متابعة الوفد جانبا من تدريبات المنتخبات الوطنية ولقاء اللاعبين الأردنيين الذين تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).
وضم الوفد، سمو الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور تشونغ وون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وريكاردو فركاري، رئيس الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، وجاسم كانسو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وريتشارد بارنور، عضو مجلس إدارة مؤسسة التايكواندو الإنسانية، وجيونغ كانغ سيو، الأمين العام للاتحاد الدولي للتايكواندو.
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