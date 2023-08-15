معاقبة حكام مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

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قررت رابطة الدوري الإنجليزي معاقبة طاقم حكام مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأخير، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.ولن يتم اختيار الحكم سيمون هوبر وحكم الفيديو المساعد لإدارة أي مباراة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن قرار الاستبعاد شمل هوبر وفريق تقنية الفيديو المساعد مايكل ساليسبري وريتشارد ويست، لعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة ضد مانشستر يونايتد.وكان حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا، وجه لكمة للاعب الخصم أثناء محاولته إخراج الكرة من داخل المنطقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وعلى الرغم من رجوع الحكم للفار، إلا أنها لم تحتسب ركلة جزاء في النهاية، وانتهت المباراة، التي جرت على ملعب أولد ترافورد بخسارة وولفرهامبتون 0-1.قال غاري أونيل، مدرب ولفرهامبتون، إنه تلقى اعتذارا من جون موس، مدير حكام النخبة، بعد أن حرم الفريق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اصطدم أونانا بالبديل ساسا كالاجديتش.ولم يمنح حكم المباراة ركلة الجزاء لصالح الوولفز بينما اعتبر حكم الفيديو المساعد أنه لم يكن هناك خطأ.وغاب المسؤولان عن القائمة التي نشرتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء للجولة الثانية من المباريات.وقال أونيل إن موس أخبره بأنه "لا يستطيع تصديق" أن الخطأ لم يرصده حكم الملعب أو حكم الفيديو المساعد.أضاف نيل "جون موس قال إنها كانت ركلة جزاء صارخة وكان يجب منحها".