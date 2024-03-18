"اعمل مشروعك" يوافق على تمويل 15 مشروعا خلال أيام

طارق الدعجة

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عمان- قال مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" عبد الفتاح الكايد إن "المؤسسة تلقت 500 طلبا مقدما من أفراد وشركات ناشئة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج (اعمل مشروعك) الذي أطلقته المؤسسة الشهر الماضي".وتوقع الكايد أن يتم الموافقة النهائية خلال الأيام المقبلة على منح التمويل لـ 15 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من مراحل البرنامج وذلك بعد فرز الطلبات البالغ عددها 500 ثم يتبعه توقيع الاتفاقيات مع الفائزين والإعلان عن المستفيدين.وأشار الكايد إلى أن البرامج يستهدف دعم كل مشروع يحصل على موافقة بتمويل يصل إلى 30 ألف دينار في الحد الأعلى تشمل قيمة الدعم الفني والمالي وبحيث تغطي 70 % من كلفة المشروع الإجمالية مقابل 30 % كحد أدنى قيمة المساهمة المطلوبة من صاحب المشروع.ولفت إبى أن باب استقبال الطلبات مستمر حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمير) المقبل إذ سيتم إعلان دفعات مستفيدة من هذا البرامج على فترات.وبين الكايد في تصريح لـ"الغد" أن البرنامج يستهدف الأفراد الأردنيين وأبناء الأردنيات اللذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما من مختلف المحافظات وشركات ناشئة لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات بهدف إنشاء مشروع في القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية في جميع محافظات المملكة ويستثنى القطاع التجاري.وأوضح أن المؤسسة قامت بتشكيل لجان وبدأت بدراسة الطلبات وفرزها للتحقيق من الطلبات ومدى مطابقتها للأسس والمعايير التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج والتي ستكون على شكل منح مالية غير مستردة.وأكد أن البرنامج الذي خصص له 1.5 مليون دينار بتمويل مباشر من المؤسسة يهدف إلى المساهمة في زيادة التشغيل وحل مشكلة البطالة وتوفير200 فرصة عمل دائمة كحد أدنى على مدار عامين بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ناجحة وقادرة على التنافس محليا وعالميا.واوضح الكايد أن البرنامج يسعى إلى توجيه المزيد من الأردنيين نحو خيار البدء بمشاريع اقتصادية خاصة بهم كفرص عمل جاذبة وقابلة للاستمرار، وتطوير الأفكار الإنتاجية ودعمها فنيا وماليا لتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة للاقتصاد الوطني وزيادة أعداد الشركات الناشئة في الأردن وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز القدرات والمعرفة لأصحاب المشاريع الناشئة بمن فيهم المرأة والشباب، من أجل الوصول إلى النهج الأفضل والفعال لتمكين الرياديين من بدء مشاريعهم بشكل مؤسسي بقيمة مضافة عالية وزيادة احتمالات استدامتها وديمومتها.وبحسب مكونات المشروع ستقوم المؤسسة بإعطاء أولوية للمشاريع في المجالات التالية المشاريع الابتكارية وذات الميزة التنافسية في المحافظة والأكثر قدرة على التشغيل الذاتي وتوفر عناصر الاستدامة ومشاريع ذات العلاقة بالتصنيع الغذائي بالإضافة إلى للمشاريع التي لديها خبرات عملية وعلمية ملائمة وذات علاقة بطبيعة المشروع والمنتج أو الخدمة للمستفيد الذي يمتلك الحد الأدنى من المهارات الإدارية اللازمة لإدارة مشروعه "ارتباط الفكرة بمهارة أو خبرة يمتلكها صاحب المشروع" والتي لديها فرصة عالية للنمو وتحقيق فرص عمل وتقديم منتجات وخدمات بجودة عالية.وتشمل التكاليف التي يغطيها البرنامج جوانب عدة منها كلفة استئجار أو تملك موقع المشروع كلف تطوير البنية التحتية للمشروع وشراء وسائل نقل أو معدات وخطوط إنتاج وأنظمة وأجهزة مولدة للدخل والديكورات الداخلية أو الخارجية والتجهيزات اللازمة للمشروع كلفة تركيب وتحديث وصيانة المعدات والأجهزة والماكنات ومدخلات إنتاج أردنية المنشأ أو تعبئة وتغليف أو تطوير النماذج الأولية للمنتجات الجديدة.فيما يخص بناء القدرات يغطي البرنامج كلف خاصة بالبحث والتطوير والكلف الاستشارية لبناء نظم المصادر البشرية /الهيكل التنظيمي والنظم المالية والتسويقية والتي تهدف إلى مأسسة الشركات الناشئة إضافة إلى برامج التدريب الصناعية والحرفية والإدارية والتسويقية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع والترويج والتسويق بما فيه الإلكتروني أو تطوير مواقع ومتاجر إلكترونية.أما الكلف التي لا يغطيها البرنامج فتتضمن جوانب عدة منها مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة ورواتب وأجور موظفين دائمين وكلفة استملاك أراض أو مبان، و فوائد وأقساط قروض مستحقة على الفرد أو الشركة الناشئة والضرائب بجميع أشكالها سواء الدخل أو المبيعات على المشتريات للمشروع والرسوم الحكومية الخاصة بالجمارك والطوابع للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع.وحدد البرنامج شروط الأهلية للأفراد بأن يكون صاحب المشروع أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات وأن يكون لدى صاحب المشروع قدرة مالية لتغطية حصته من الكلفة الكلية للمشروع أثناء التنفيذ فيما تتضمن الشروط للشركة الناشئة بأن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية الأردنية على أن ألا تكون من شركات المساهمة العامة وربحية مملوكة من القطاع الخاص أن تكون لديها قدرة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع أثناء التنفيذ.