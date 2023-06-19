الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"اعمل مشروعك".. اتفاقيات لتمويل 30 مشروعا ناشئا

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الريادة
عمان- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أخيرا اتفاقيات مع 30 مشروعا ناشئا وصغيرا من أصل 1000 مشروع تقدم للاستفادة من برنامج "اعمل مشروعك" بحسب مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الكايد.    اضافة اعلان
ولفت الكايد إلى أن المؤسسة سوف توقع الشهر المقبل اتفاقيات مع 10 مشاريع جديدة، في الوقت الذي رصدت فيه المؤسسة مليون دينار لهذا المشروع الذي يستهدف أكثر من 50 شركة في مختلف محافظات المملكة. 
أكد الكايد أن باب تقديم الطلبات مستمر حتى نهاية العام الحالي بعد ان تلقت المؤسسة 1000 طلب من قبل مشاريع ناشئة وصغيرة ترغب بالاستفادة من البرنامج.
وقال الكايد لـ"الغد" إن "البرنامج يقدم للمشاريع الناشئة والصغيرة منحا مالية غير مستردة تصل إلى 25 ألف دينار لكل مشروع ضمن معايير ومراحل محددة كشرط للحصول على المنحة. وأكد الكايد أن المشروع يهدف إلى توجيه الشباب نحو خيار البدء بمشاريع اقتصادية خاصة بهم وتمكين اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة من تطوير أعمالهم بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية بما يتوافق مع البرنامج الحكومي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى وجود آليات تقديم الطلبات إلكترونيا فيما توجد لجان متخصصة تعمل على تقديم الطلبات للتأكد من مطابقتها لمعايير وأهداف البرنامج الذي يشمل مختلف القطاعات على غرار الصناعي والحرفي والزراعي والسياحي والخدمي.
ولفت الكايد الى وجود رقابة ومتابعة مستمرة من قبل المؤسسة على جميع المشاريع المستفيدة من البرامج المختلفة التي تدعمها المؤسسة، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة الراغبين بالاستفادة من البرامج الى تلبية المعايير عند تقديم الطلب.
ويهدف البرنامح للمساهمة في زيادة التشغيل وحل مشكلة البطالة وتوفير وتوجيه مزيد من الأردنيين نحو خيار البدء بمشاريع اقتصادية خاصة بهم كفرص عمل جاذبة وقابلة للاستمرار وتطوير الأفكار الإنتاجية ودعمها فنيا وماليا لتحويلها الى مشاريع ذات قيمة للاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع الى زيادة أعداد الشركات الناشئة في الأردن وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز القدرات والمعرفة لأصحاب المشاريع الناشئة بمن فيهم المرأة والشباب، من أجل الوصول الى النهج الأفضل والفعال لتمكين الرياديين من بدء مشاريعهم بشكل مؤسسي بقيمة مضافة عالية وزيادة احتمالات استدامتها وديمومتها، إضافة الى تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ناجحة وقادرة على التنافس محليا وعالميا.
وتشترط المؤسسة للاستفادة من البرنامج، بالنسبة للافراد، أن يكون صاحب المشروع أردني الجنسية أو من أبناء الأردنيات وأن يكون لدى صاحب المشروع قدرة مالية لتغطية حصته من الكلفة الكلية للمشروع فيما يتم تخصيص 2.5% من اجمالي المنحة لكل مستفيد لإظهار دور المؤسسة في البرنامج وبالطريقة التي تراها المؤسسة مناسبة.
اما بالنسبة للشركات الناشئة فتشترط المؤسسة لتقديم الدعم أن تكون ضمن شركات متناهية الصغر لا يزيد عمرها على 3 سنوات عند التقدم بطلب الحصول على المنحة، وان تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية الأردنية على ألا تكون من شركات المساهمة العامة.
كما تشترط ان يكون عدد الموظفين 1 كحد أدنى و 10 كحد أقصى عند موعد تقديم الطلب وحسب كشوفات الضمان الاجتماعي وأن تكون لدى الشركة قدرة مالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع وأن تكون الشركة قد أتمت اغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة.
وستقوم المؤسسة بإعطاء أولوية للمشاريع في مجالات تتعلق بتقنية المعلومات والتطبيقات الحديثة واستغلال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الزراعية ومشاريع ذات العلاقة بالتصنيع الغذائي.
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