"تجارة الأردن" تستضيف منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي"

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عمان-الغد- تنظم غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في السادس والعشرين من الشهر الحالي منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" تحت عنوان " عمان عاصمة الاقتصاد الرقمي".ويهدف المنتدى الذي سيجمع مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في الأردن تحت الرعاية الملكية، إلى مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالأردن والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.ويشارك بالمنتدى، ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلو الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات إستثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة. ويهدف المنتدى إلى تقديم عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لدول منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة المعرفية الفعالة من خلال المحتوى القوي للاقتصاد الرقمي، وبناء العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية والأردن ودول العالم الأخرى.كما يهدف المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تشجيع تنمية الاقتصاد الرقمي بالأردن وبقية دول العالم الإسلامي، وتعزيز أهم خصائص ومكونات الاستثمار، وتعريف العالم الإسلامي بأهم مقومات المملكة الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.ويتضمن المنتدى العديد من الندوات والتي أهمها دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي، والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة.وخلال المنتدى سيتم الإعلان عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، إذ سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق "إن اختيار الأردن لإقامة المنتدى جاء لكون الأردن من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، علاوة على امتلاكها العديد من الإمكانيات الداعمة للاستثمار، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ووجود نظام استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية".وأضاف ان المنتدى يمثل أهمية كبيرة للأردن كونه يقام بشراكة مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التي تضم بعضويتها 57 دولة إسلامية، ويؤكد الدور الريادي لها بقطاع تكنولوجيا المعلومات وقصص النجاح الكبيرة التي حققها على مستوى المنطقة والعالم بفضل الدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني.وأوضح أن إعلان عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي بالعالم الإسلامي سيرافقه فعاليات ونشاطات عربية وإسلامية متخصصة على مدار العام، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية، بما ينعكس على قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة وبالعالم الإسلامي.