رياديون أردنيون يتفوقون ويحصلون على جوائز في منصات وفعاليات إقليمية

إبراهيم المبيضين

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عمان– وسط الحالة السلبية التي خيّمت على الناس بسبب "حرب الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وتواتر الأخبار المؤلمة القادمة من القطاع الذي يعاني من القصف والقتل والتنكيل، استطاع أردنيون رغم هذا الألم، من التميز في قطاع الريادة الأردنية وسلطوا الضوء على مؤهلات الشباب الأردني عندما سجلوا إنجازات جديدة على مستوى المنطقة.وتمكن أربعة رياديين أردنيين، يشرفون على مشاريع ناشئة تقنية تخدم المجتمع والاقتصاد، من أن يحجزوا لهم أماكن متقدمة في فعاليات ومنصات وقوائم ترصد الرياديين المتميزين على مستوى دول المنطقة ما اعتبروه حافزا ودافعا للمضي في العمل على تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاقها لتشمل آثارا اقتصادية مؤثرة في المجتمع.واستطاع الرياديون: محمد زعترة، وجاسر الحراسيس، وثائر اللداوي من أن يتفوقوا على مستوى المنطقة عندما وردت أسماؤهم في قائمة حديثة لفوربس هي قائمة "المؤثرين ممن أعمارهم تحت 30 عاما" والتي تعتبر منصة تكريم للشباب المتميزين داخل مختلف الصناعات، حيث يتم اختيارهم استنادًا إلى تأثيرهم الإيجابي والابتكار في مجالاتهم المختلفة، كما تفوقت الريادية رموز صادق في فعالية ريادية نفذتها مؤسسة التمويل الدولية، باحتلالها المركز الثاني في هذا التحدي الذي شارك فيه 100 سيدة ريادية من المنطقة.ورصدت "الغد" تفاصيل تفوق هؤلاء الرياديين، في وقت أصدرت فيه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا بالشراكة مع "ماجنت" تقريرا حول بيئة ريادة الأعمال في الأردن والمحركات الرئيسة لنموه، أكد أن بيئة ريادة الأعمال الأردنية احتلت المركز الرابع على مستوى المنطقة خلال الفترة (من 2018 إلى 2022) في كل من التمويل الجريء وعدد الصفقات في شركات ناشئة أردنية.محمد زعترةتمكن الريادي الأردني محمد زعترة من أن يحتل مرتبة له في قائمة "فوربس" لأفضل الرياديين المؤثرين تحت سن الثلاثين عن العام 2023.وحجز زعترة، ابن الـ 27 عاما، موقعه في القائمة التي ترصد أكثر الرياديين المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موقعه كمؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "وجيز".وتميز زعترة وشركته الريادية بتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره في جوانب دعم الثقافة والقراءة وباللغة العربية، حيث يتيح تطبيق (وجيز) الذي أطلقه زعترة قبل ثلاث سنوات ملخصات صوتية ونصية للكتب باللغة العربية.وتحتوي مكتبة تطبيق "وجيز" على أكثر من 3500 ملخص كتاب، وأكثر من 5 آلاف بودكاست، و108 روايات.وأطلق تطبيق "وجيز" في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2020، وبدأ عمله في عام 2021 من خلال مكاتب في العاصمة الأردنية عمّان والرياض.ومنذ انطلاقته جرى تنزيل التطبيق أكثر من 6.5 مليون مرة حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وحصلت الشركة على تمويلات بقيمة 7 ملايين دولار.جاسر الحراسيس وثائر اللداويوفي نفس القائمة تمكن مؤسسا شركة "روبوتنا" الريادية المتخصصة في مجال تعليم اليافعين التقنيات الحديثة والتفكير الإبداعي: جاسر الحراسيس وثائر اللداوي من حجز مكان لهما في قائمة فوربس لأكثر 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن أعمارهم أقل من 30 عاما،وجاء اختيار الحراسيس واللداوي بفضل الأثر الاجتماعي الكبير الذي حققته شركة "روبوتنا" في ميدان التعليم في الوطن العربي، حيث تعتبر الشركة الرائدة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع الطلاب.ونجحت "روبوتنا" في تحقيق تأثير إيجابي على حياة أكثر من 50 ألف طفل وشاب من مختلف الدول العربية.وأكد الحراسيس لـ"الغد" أن هذا الإنجاز يتوج جهود المؤسسين والشركة في تطوير تكنولوجيا التعليم وتعزيز فرص التعلم للأجيال الصاعدة في المنطقة.ويتجاوز عدد المستفيدين من منصة "روبوتنا" أكثر من 50 ألف مستفيد في الأردن وفلسطين وسورية والسودان.كما توفر خدماتها للمجتمعات التي تعاني نقصًا في الخدمات التعليمية، من خلال توليد إيرادات عبر عقد شراكات مع المدارس الخاصة والدولية، فضلًا عن منظمات حكومية وغير حكومية في المنطقة.رموز صادقوفي سياق متصل، تمكنت الريادية الأردنية، مؤسسة شركة "مرايتي" الناشئة المتخصصة في بيع منتجات التجميل رموز صادق من تسجيل إنجاز جديد لها عندما حققت المرتبة الثانية في مسابقة ريادية ضمن مبادرة "شي وينز اريبيا" التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية مستهدفة دعم ومساعدة الرياديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واحتلت صادق عن مشروع "مرايتي" المركز الثاني في الحدث الذي نظمته "شي ونز اريبيا" قبل أسابيع في مراكش بالمغرب، من بين مائة سيدة وريادية أعمال شاركن في الفعالية التي تهدف إلى تكريم السيدات المؤثرات في مجتمعاتهن من خلال ابتكارهن وعملهن على مشاريع تقنية.وحازت صادق المرتبة الثانية استنادًا إلى معايير الاختيار التي تشمل الإمكانات الاستثمارية، والتمويل المجموع، وفرص السوق والمشاركة المستمرة في برنامج بناء القدرات لـ "شي وينز أرابيا".وقالت صادق لـ"الغد" إن إنجازها هو دافع كبير للشركة لمواصلة عملها في تحسين واقع صناعة التجميل المحلية، وباب لمجالات التعاون وجذب الاستثمارات أو الشراكات التي يمكن أن تسهم في توسيع أثر المشروع.وأطلق مشروع "مرايتي" في العام 2017، حيث كان يقدم خدمات التجميل للسيدات في أماكن تواجدهن، ثم دفعت ظروف الكورونا الشركة إلى التحول نحو مبيعات مستحضرات التجميل الطبيعية.