"صندوق الضمان" يقود مبادرة لتوطين الاستثمار بالمملكة

اضافة اعلان

استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية في جلسة نقاشية للحديث عن دور الصندوق في التنمية الاقتصادية بالمملكة.وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي حمدي الطباع إن عملية تنشيط الاقتصاد تتم من خلال توطين وجذب الاستثمارات إلى المملكة، ودعم إقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي، ما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الترتيب العالمي للمملكة في المؤشرات الدولية.وأكد الطباع أن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتنمية المستدامة الشاملة، من خلال التوزيع القطاعي والجغرافي لاستثماراته، وشراكاته مع القطاع الخاص.وأكد الطباع على أهمية تطوير خطط إستراتيجية ناظمة لبيئة الأعمال في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية والاستثمارية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة.وخلال الجلسة التي ادارها نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، أكد على أهمية التعاون المشترك مع الصندوق في إطار تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ودور الجمعية كحلقة وصل بين القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسين بما فيهم صندوق الاستثمار، والدور الذي ممكن ان تقوم به الجمعية بتشبيك الصندوق مع مجالس الأعمال العربية والاجنبية.من جانبه أكد كناكرية على الدور الرئيسي للصندوق كأكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن استثمارات الصندوق تلعب دورا حيويا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات. واستعرض مشاريع الصندوق المختلفة في قطاعات متعددة مثل تمويل مشاريع البنية التحتية، البنوك، التعدين، السياحة، الطاقة التقليدية والمتجددة، الزراعة والمناطق التنموية.وأضاف كناكرية أن الصندوق له شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة، ويعمل حاليا على إقامة استثمارات جديدة من خلال عقد شراكات محلية ودولية جديدة، وأن هذه الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني.كما شدد على دور الصندوق في دعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز من قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع ضخمة ومبتكرة تساهم في التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.