الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يوسع مكاسبه خلال تعاملات الجمعة

الذهب يسجل مستوى غير مسبوق عالميا
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي، بدعم من الزخم الذي جاء بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، والتي عززت التوقعات بأن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.71 بالمئة إلى 2362.49 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.26 بالمئة إلى 2369.60 دولار للأونصة. وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفع الذهب بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات الخميس، ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب والفضة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 28.203 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.63 بالمئة إلى 993.90 دولار، وصعد البلاديوم 1.71 بالمئة إلى 983.50 دولار. --(بترا)

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