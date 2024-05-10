توجه لتعديل رسوم الرخص الفئوية لتشجيع الأعمال الريادية

إبراهيم المبيضين

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عمان – كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، أن هيئة قطاع الاتصالات تنوي تعديل تعليمات الرخص الفئوية للاتصالات لتصبح رسومها مشجعة ومحفزة للأعمال الصغيرة والمشاريع الريادية.وأكد السرحان في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذا التوجه يخضع حاليا إلى فترة استشارة عامة مع القطاع والمعنيين، بهدف إقرار هذه التعليمات بعد الاتفاق عليها مع الشركات والمهتمين خلال المرحلة المقبلة.وقال: "الهيئة تسعى إلى تقديم ثلاث شرائح من الرسوم للرخص الفئوية العامة (30 ألف دينار، 20 ألف دينار، 10 آلاف دينار)، تحدد بحسب طبيعة الخدمات والأعمال التي تسعى الشركات إلى تقديمها بدلا من خيار واحد لرسوم هذه الفئة من الرخص، والتي كانت محددة سابقا بـ30 ألف دينار".وتشير التعليمات المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة والتي تخضع اليوم للاستشارة العامة مع القطاع، إلى اقتراح أن تكون عوائد الحصول على الرخص الفئوية مقسمة كما يأتي: 30 ألف دينار لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات اتصالات عامة للمستفيدين، ومبلغ 20 ألف دينار، لإنشاء شبكات اتصالات عامة، ومبلغ 10 آلاف دينار، لتقديم خدمات اتصالات عامة للمستفيدين.وتوقع السرحان، أن يجري إقرار هذه التعليمات والتي تضمنت أيضا تعديلات على تعليمات الرخص الفردية بعد انتهاء فترة الاستشارة العامة، وعكس ملاحظات وردود أفعال القطاع والشركات على مسودة التعليمات الجديدة. ورخصة الاتصالات الفئوية العامة: هي رخصة لتقديم خدمات الاتصالات العامة وتشغيل شبكات الاتصالات العامة التي لا تتطلب استخدام الموارد النادرة مثل، الطيف الترددي والأرقام الهاتفية والمرافق العامة، فيما تعرف الرخصة الفردية العامة: بانها تعطى لمن يسعى إلى إقامة وإنشاء شبكات اتصالات عامة مع الحصول على موارد نادرة مثل، الترددات، الأرقام الهاتفية، واستخدام المرافق العامة، كما هو الحال بالنسبة لشركات الخلوي.