السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"قصة تك" تشغل 50 سيدة

عمل المرأة-(نعبيرية)
عمل المرأة-(نعبيرية)
عمان – في إطار دعم تواجد وتوظيف المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس: "إنها انتهت من تنفيذ مبادرة لتشغيل السيدات في قطاع التقنية خلال الأشهر الستة الماضية، وأسفرت عن تشغيل 50 سيدة في المرحلة الأولى من هذه المبادرة". اضافة اعلان
وبينت الوزارة، أن المبادرة حملت اسم "قصة تيك" وتم إطلاقها منتصف العام الماضي، مبادرة مخصصة للإناث بهدف تشغيل  (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، وقد انتهت مؤخرا من المرحلة الأولى فيها.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج. وأكدت الوزارة، أنها تفكر حاليا في إطلاق مرحلة ثانية من المبادرة خلال العام الحالي، إلا أنها لم تحدد وقتا محددا بعد لإطلاق المرحلة الثانية. 
وقالت: "إن المرحلة الثانية من المبادرة ولدى إطلاقها، سوف تستهدف ايضا تشغيل 50 سيدة أردنية في قطاع التقنية الأردني. 
وفي التفاصيل قالت الوزارة: "إن المبادرة تتضمن تقديم دعم (100 %) من مكافآت المشتغلات الشهرية ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم تزويدهن بالتدريبات المطلوبة في سوق العمل والتي تشمل مهارات رقمية وحياتية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية".
وأكدت أن المبادرة تشمل توفير فرصة عمل ثابتة للمشتغلات في الشركة نفسها، بعد انتهاء مدة الدعم. 
وأوضحت أن المرحلة الأولى، نجحت بالتعاون مع (13) شركة أبدت اهتمامها بالمبادرة وتم تشغيل (55) خريجة خلال العام الماضي.
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