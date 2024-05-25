 
الأحد 26 أيار 2024
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اختتام فعاليات مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول

جانب من اختتام فعاليات المهرجان-(من المصدر)
جانب من اختتام فعاليات المهرجان-(من المصدر)
عمان- اختتمت على مسرح المركز الثقافي الملكي في عمان، الخميس الماضي، فعاليات مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، بمشاركة عدد من الدول العربية.اضافة اعلان
وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية، الدكتور أجمل الطويقات، مندوب وزير التربية والتعليم، أهمية الدور الذي يؤديه المسرح في بناء شخصية الطلبة من الناحية المعرفية والنفسية والاجتماعية وما يقدمه من خبرات حسية مباشرة تسهم بتمكينهم من امتلاك العديد من المهارات الحياتية، مشيرا إلى المنافسة التي شهدها المهرجان بين الفرق المسرحية المدرسية ودورها في كشف مواهب الطلبة وإبداعاتهم.
‏‎وأشارت لجنة التحكيم، في ختام فعاليات المهرجان الذي تضمن عرض أربع مسرحيات، إلى تفاوت مستوى العروض وإن كانت في مجملها متميزة، مؤكدة على موهبة الطلبة في فنون الأداء الفردي والجماعي وفي وسائل التعبير الجسدية والحسية والصوتية، وفي الأداء الفردي وإظهار كوامن الشخصيات ومشاعرها وصدقها. وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة تكريس المهرجان بشكل سنوي ثابت ومستدام لما شاهدته من شغف لدى المنظمين والمشاركين، بما انعكس إيجابا وتأثيرا على الحضور من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة.
كما أوصت بالتحضير المبكر وتثبيت موعد مستدام للمهرجان ليتم ترسيخه كقيمة حضارية تمثل واجهة تربوية أردنية تحاكي العمق التاريخي للأردن، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركة العربية.
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير وتميز في مجال التمثيل الواعد إلى الطالبة ميثة اليافعي، والطالبة سارة اليافعي، والطالب محمد عبد الله، المشاركين في مسرحية "سوف نبقى هنا" من دولة قطر.
كما قررت منح شهادة تقدير وتميز في مجال التمثيل الواعد في الأداء الجماعي إلى هود الهنائي، وراشد الهنائي، وعمر السيابي، وعيسى الدرعي، وحمود الرواحي، وسالم السياب، المشاركين في مسرحية "أصابع جميل" من سلطنة عمان.
وقررت اللجنة، بالإجماع، منح جائزة الموسيقا والأغاني لمسرحية "أصابع جميل" من سلطنة عمان، وجائزة النص المسرحي مناصفة بين ربى الحمايدة في مسرحية بهلول في عمون من مدارس ميار الدولية الأردن، وأسعد السيابي في مسرحية "أصابع جميل" من سلطنة عمان.
فيما حصل رياض زيد أحمد ومهدي صفاء حميد في مسرحية "مطبخ آخر الليل" من جمهورية العراق مناصفة، على جائزة أفضل ممثل موهوب (ذكور).
وجائزة أفضل ممثلة موهوبة (إناث)، كانت بالمناصفة بين زين المحتسب، وجود القاسم من مدارس ميار لمسرحية "بهلول في عمون" الأردن.
كما قررت لجنة التحكيم، منح جائزة السينوغرافيا لمسرحية "أصابع جميل" من سلطنة عمان، وجائزة أفضل إخراج مسرحي لمحمد الجراح مخرج مسرحية "سوف نبقى هنا" من دولة قطر.
وقررت قررت لجنة التحكيم، منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى العرض القطري "سوف نبقى هنا"، لتناوله موضوعا حيا معاصرا بطريقة درامية مبتكرة، كما منحت اللجنة جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحية "بهلول في عمون" من مدارس ميار الدولية الأردن، لتكاملها في جميع العناصر المسرحية.
وتكونت لجنة التحكيم من الفنان علي عليان من الأردن، والدكتور فراس الريموني، والفنان إيهاب زاهدة من فلسطين، والدكتور عدنان سلوم من سورية، والفنانة رانيا فهد من الأردن.-(بترا)
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