الزعتر الأخضر.. بين الفائدة والنكهة المركزة

اضافة اعلان

الزعتر عبارة عن عشبة ذات أوراق خضراء، ورائحة ونكهة مركزة. وتمت دراسته لقرون عدة من الزمن، لأهميته الفريدة في صناعة الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية".وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن الزعتر غني بالمغذيات النباتية، والمعادن، والفيتامينات.وقد يختلف تركيبه الكيميائي باختلاف الموقع الجغرافي، لكنه يتكون بشكل رئيسي من مركبات، الفلافونيد ومضادات الأكسدة. ويتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات، والأورام، والفيروسات، والفطريات.ويعتبر الزعتر غنيًّا بفيتامين "أ" وفيتامين "سي" على نحو خاص.ويعرف فيتامين "أ"، بأهميته الحيوية في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين "أ" هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.وأضافت المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن فيتامين "سي" ضروري لمقاومة الأمراض المعدية.ويساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، والحفاظ على النظر، وغيرها الكثير.ويحتوي الزعتر أيضًا على فيتامينات "ب" المعقدة، وخاصة فيتامين "ب-6"، وهو يعرف باسم "بيريدوكسين"، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات حمض الغاما-أمينوبيوتيريك (GABA) في الدماغ، ويعمل كمخفف للقلق والتوتر.كما يشمل عددا من الفيتامينات الأخرى، منها:فيتامين "ك".فيتامين "هـ".حمض الفوليك.تركيبات عشبية وغذائية مفيدةتتعدد طرق استخدام الزعتر في المطبخ، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وفي الواقع، يعتبر مزيجا جيدا مع الخبز، والدجاج، والجبن، والحساء، والحشوات، وغيرها.وهناك أيضًا العديد من الأعشاب التي تشكل تركيبة رائعة مع الزعتر أثناء طهي الطعام، أي ورق الغار، والبقدونس، والثوم، وإكليل الجبل.نصائح للطهي بالأعشابوشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب.وتشمل ما يأتي:- تستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة فقط، ولا يمكن تناولها مباشرة، مثل أوراق الغار.- تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تخلص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرًا.- نكهة الأعشاب المجففة الكاملة، والتي ما تزال أوراقها ملتصقة بسيقانها، أقوى من الأوراق المنفردة التي تباع في عبوات.