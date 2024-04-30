الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي أبرز المشاكل الصحية التي يعالجها "الهيل"؟

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الهيل
 يعرف حبّ الهيل بأنه "ملك التوابل"، حيث يتميز برائحة عطرية خاصة، ونكهة قابلة للتكيّف مع مجموعة كبيرة من الأطعمة والمشروبات، وفوائد صحيّة لا حصر لها. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية"اضافة اعلان
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا أن حب الهيل من بين التوابل الشهيرة في شبه القارة الهندية.
واستخدم على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحيّة. 
ومن بينها: الإمساك، المغص، عسر الهضم، القيء، الصداع وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الزيوت الطيّارة في حب الهيل خصائص مسكّنة، ومضادة للالتهابات، والميكروبات، والتشنج.
ويستخدم حبَ الهيل ضد اضطرابات القلب، وحصوات الكلى، وفقدان الشهيّة، والربو، والتهاب الشعب الهوائية، ورائحة الفم الكريهة، واضطرابات الجهاز الهضمي.
ويمتلك أيضا خصائص مضادة للأكسدة، ووقائية للمعدة، ومضادة للسرطان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.
وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أن حبّ الهيل يعتبر مصدرا ممتازا لما يلي:
فيتامين "سي"، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الزنك، الألياف، الحديد ،المنغنيز.
استخدامات حبّ الهيل الأخضر في الطبخ
يعتبر مكونا رئيسيا في بعض الأطباق العربية، حيث يضاف إلى كافة أنواع اللحوم والدجاج عند سلقه وطهيه.
ويستخدم حبّ الهيل في تحضير أنواع مختلفة من الحساء والأرز. ويضاف أيضا إلى أصناف عديدة من المخبوزات والحلويات، مثل الكعك والبسكويت. 
ويعد حبّ الهيل من بين أهم مكونات القهوة العربية، ما يكسبها مذاقا خاصا وفريدا من نوعه.
وبهدف الحصول على نكهة حبّ الهيل الغنيّة، ينصح عادة بالضغط على كل حبة بواسطة جهة السكين المسطحة حتى انشقاق القشرة الخارجية الخضراء.
وتفقد التوابل المطحونة رائحتها ونكهتها بسرعة أكبر، لذلك يفضّل شراءها بكميات صغيرة.
وإذا كنت توّد الحصول على أفضل جودة، قم بتخزين التوابل الكاملة في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين عامين و4 أعوام، والتوابل المطحونة لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.
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