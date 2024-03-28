الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة مزمنة تؤثر على 40 % من سكان العالم تسرع من شيخوخة الدماغ

تعبيرية
تعبيرية
 وجد علماء من الصين والولايات المتحدة، أن أولئك الذين يعانون من آلام العضلات والعظام المزمنة قد يواجهون خطرا أكبر لشيخوخة الدماغ. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
يعد الألم العضلي الهيكلي المزمن (CMP)، وهو حالة تتميز بألم مستمر في أجزاء مختلفة من الجسم، سببا رئيسيا للإعاقة، حيث يؤثر على أكثر من 40 % من سكان العالم ويؤثر على الوظيفة الإدراكية للمرضى.
وعلى الرغم من أن الآلية الدقيقة ليست مفهومة تماما، ما يعيق جهود الوقاية والعلاج، تشير الأبحاث إلى أن علامات الالتهاب المرتبطة بشيخوخة الدماغ تكون أعلى لدى مرضى الألم العضلي الهيكلي المزمن، ما يشير إلى وجود صلة بين شيخوخة الدماغ والألم العضلي الهيكلي المزمن.
وفي ضوء هذه النتيجة، استكشف الباحثون بقيادة البروفيسور تو ييهينغ من معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بالتعاون مع خبراء دوليين، ملامح أنماط شيخوخة الدماغ والآليات الأساسية في أنواع مختلفة من الألم العضلي الهيكلي المزمن.
وتسلط الدراسة الضوء، على العلاقة بين آلام الركبة المزمنة، وخاصة الناجمة عن التهاب مفاصل الركبة (KOA)، وتسارع شيخوخة الدماغ.
وباستخدام بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوية لأكثر من 9 آلاف فرد، طور العلماء نموذجا لعمر الدماغ لمقارنة عمر الدماغ بالعمر الزمني.
ووجدوا أن الأفراد الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة، والذين تم تحديدهم من كل من: البنك الحيوي في المملكة المتحدة ومجموعات بيانات التكرار الإضافية من المجتمع المحلي، عانوا من شيخوخة الدماغ بشكل أسرع من الأفراد الأصحاء.
وإضافة إلى ذلك، وجد أن مناطق الدماغ المسؤولة عن الوظيفة الإدراكية البشرية، مثل الحصين، ترتبط بتسارع شيخوخة الدماغ.
وقال البروفيسور ييهينغ: "لم نكشف فقط عن خصوصية تسارع شيخوخة الدماغ لدى مرضى التهاب مفاصل الركبة، ولكن الأهم من ذلك، قدمنا أيضا أدلة تشير إلى قدرة علامة شيخوخة الدماغ لدينا على التنبؤ بتراجع الذاكرة في المستقبل وزيادة خطر الإصابة بالخرف".
وعلاوة على ذلك، بحث العلماء في البيانات الوراثية للمشاركين وحددوا الجين SLC39A8 كحلقة وصل مشتركة بين التهاب مفاصل الركبة وتسارع شيخوخة الدماغ.
ويؤكد هذا الجين، الذي يتم التعبير عنه بشكل خاص في الخلايا الدبقية الصغيرة والخلايا النجمية، الدور المحتمل للالتهاب والنمو العصبي في الظواهر المرصودة.
ولا توفر هذه الدراسة أدلة دامغة على التأثيرات المعرفية العصبية لالتهاب مفاصل الركبة فحسب، بل تفتح أيضا طرقا جديدة للكشف المبكر واستراتيجيات التدخل التي تستهدف عوامل خطر الإصابة بالخرف.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الخطوة الأولى.. حينما تصبح "شرارة" عبور للأحلام والخبرات

منذ 11 دقيقة
جانب من العرض المسرحي الموسيقي-(من المصدر)

"يا طالعين الجبل" تستعيد وجع أهالي غزة في اليوم العالمي للمسرح

منذ 12 دقيقة
تعبيرية

هل تناول السكر يجعلك تشعر بالعطش؟

منذ 14 دقيقة
تعبيرية

طفل من كل ستة يتعرض للمضايقة عبر الإنترنت

منذ 20 دقيقة
Untitled-1

الإحساس بالآخر.. قيم أصيلة وإنسانية تميز رمضان ومظاهر تغيب احتراما لغزة

منذ24 ساعة
جانب من انشطة المبادرة-(من المصدر)

"أطفال غزة قدوتنا" مبادرة تعزز قيم الحياة والصبر عبر برامج تربوية وترفيهية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ23 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ23 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 