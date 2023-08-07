رياديون يؤسسون مشروعا يعزز الاستدامة في القطاع الزراعي

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

عمان- يعاني القطاع الزراعي في الأردن الكثير من المشكلات التي تؤثر على إنتاجيته واستمرارية عمله بشكل دوري.ولأن التكنولوجيا طغت على الكثير من المجالات ويمكن الاستفادة منها، أقدمت المهندسة إلهام الطائي والمهندس يحيى الطائي ونعايم المناصير، على إنشاء شركة أردنية ريادية تسمى "Farm Jo"، لتحقيق التحول الجذري في قطاع الزراعة في الأردن من خلال إطلاق مشروعهم الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين أوضاع المزارعين في البلاد.تتحدث إلهام عن شركة "Farm Jo" الناشئة المستفيدة من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها، إذ إنه ليس من السهل القيام بمشروع لقطاع يواجه العديد من التحديات، والقطاع الزراعي في الأردن أحد هذه القطاعات، إذ جاءت فكرة المشروع لحل مشكلات الزراعة والمزارعين، بناء على نداء وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث حث على الاهتمام في هذا القطاع والحفاظ على سلامته واستدامته للحفاظ على الغذاء والبيئة.وتقول إلهام، يعتمد المشروع على استخدام التكنولوجيا لتوفير وتقديم خدمات للنهوض بالزراعة المحلية، مما يزيد من فرص زيادة الدخل للمزارعين ويعزز القيمة التي يقدمها المزارع؛ حيث إن هذا المشروع سيكون له أثر على البيئة، والوصول للأمن الغذائي، ويؤثر في تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتشجيع على الزراعة واستدامتها.ويعد "Farm Jo" شريكًا قويًا للمزارعين في الأردن، حيث يوفر لهم فرصًا لزيادة إنتاجيتهم وربحيتهم. كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة، والشباب في القطاع الزراعي.ومن جانبها، أعربت المدير العام لـ"Farm Jo" نعايم المناصير، عن سعادتها بالمشروع وتأثيره المحتمل على قطاع الزراعة في الأردن، مضيفة "نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة وزيادة الربحية للمزارعين في بلادنا".وتؤكد "نحن واثقون من أن المشروع سيسهم في تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المحلية وتحسين وصول المستهلكين إلى منتجات عالية الجودة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع نجاحا كبيرا في الأردن، وأن يصبح نموذجا للتحول في قطاع الزراعة نحو الاستدامة والابتكار".ومن خلال هذا المشروع، تسعى لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي وتحسين رفاهية المزارعين في الأردن.وتقول "نحن ملتزمون بتعزيز الوعي بأهمية الزراعة المحلية وتوفير فرص تجارية مربحة للمزارعين، كما نسعى لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع زراعة المحاصيل المحلية". وتؤكد أن المشروع يعد مبادرة رائدة في تحسين القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، مبينة إيمانها بأن تعزيز الزراعة المحلية وتحقيق ربحية عادلة للمزارعين هو المفتاح لتحقيق أمن الغذاء وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.وتعمل إلهام على تعزيز التوعية بأهمية الزراعة المستدامة وحماية البيئة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ودعم التنوع البيولوجي وحماية التراث الزراعي في الأردن.وتضيف "يعد مشروعنا فرصة للمستثمرين الراغبين في دعم الزراعة المحلية وتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي. نحن نبحث عن شركاء يشاركوننا رؤيتنا ويسهمون في تطوير وتنمية المشروع لتحقيق نجاح مستدام".وتوضح إلهام، أن المشروع يعد رحلة مشتركة، تسعى من خلاله لتحقيق التغيير الإيجابي في قطاع الزراعة في الأردن، وكلها ثقة من قدرة ما تقوم به الشركة لتحقيق نجاح مستدام وتحسين الوضع الزراعي والغذائي في البلاد.وعن دور مؤسسة "إنجاز" ودعمها للمشروع من خلال حاضنة أعمال mySTARTUP، تقدم الحاضنة المتطلبات كافة التي يحتاجها الرياديون لتأسيس وتطوير شركاتهم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال توفير البنية التحتية والموارد والمشورة اللازمة لنجاح المشاريع الابتكارية.وتعمل الحاضنة كمستشار استراتيجي، حيث تقدم الدعم في تحقيق أهدافنا المالية والتجارية. توفر الحاضنة خبراتها ومعرفتها الواسعة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التجارية وتحليل السوق وإدارة المشاريع.بفضل دعم حاضنة أعمال مؤسسة "إنجاز"، حسب إلهام، هم قادرون على تحقيق نمو مستدام ونجاح مشروعهم، وتقدم الحاضنة أيضا فرصا للتوسع والتواصل مع شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين المحتملين، مما يعزز فرصهم في جذب تمويل إضافي وتوسيع نطاق عملهم.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة "إنجاز"، ضمن شراكاتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقدم حلول مبتكرة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.