الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عكس الشائع.. الرمان والشمندر ليسا من أفضل المصادر الغذائية للحديد

يعتبر الرمان أكثر أنواع الفواكه المفيدة لصحة القلب
يعتبر الرمان أكثر أنواع الفواكه المفيدة لصحة القلب
دبي- إن الكمية الغذائية الموصى بتناولها من الحديد هي حوالي 10 ملغم يوميا، مع الأخذ في الاعتبار، أن الكثيرين يقترحون إدراج الشمندر والرمان في النظام الغذائي، بحكم أن لونهما أحمر، وبالتالي فإنهما يمكن أن يعالجا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة الدم في الجسم، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.اضافة اعلان
لكن، كشفت خبيرة التغذية جوهي كابور، أن الشمندر والرمان ليسا أفضل مصادر غذائية للحديد، مشيرة إلى أن من المفاهيم الخاطئة الكبيرة أن الشمندر والرمان مصدران غنيان بالحديد. وقالت كابور: "يحتوي الشمندر على 0.76 ملغ فقط من الحديد لكل 100 غرام، بينما يحتوي الرمان على 0.31 ملغ فقط من الحديد لكل مائة غرام، مما يجعل هذين الطعامين مصدرين فقيرين للحديد".
ومن جانبه، قال الدكتور ديليب جود، كبير الأطباء الاستشاريين بمستشفيات ياشودا في حيدر أباد "إن هناك أطعمة تحتوي على ما لا يقل عن "3 أضعاف الحديد الموجود في الرمان و/أو الشمندر" أو أكثر".
مضادات أكسدة
وذكرت الدكتورة كابور أيضا، أن اللون الأحمر الغامق في الشمندر والرمان يرجع في الواقع إلى الأصباغ الطبيعية أو مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، وبالتالي، فإن اللون الأحمر الغامق يمكن أن يرشحهما في قائمة أفضل مصادر لمضادات الأكسدة، لكن لا علاقة له بمحتواه من الحديد.
ويتفق الدكتور جود، مع رأي الدكتورة كابور، موضحا أن الشمندر يحتوي على الكثير من فيتامين A، في معظم الأحيان أكثر من البدل اليومي الموصى به، مشيرا إلى "أن طبيعة فيتامين A القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن تؤدي إلى تخزين فائض ثابت، مما قد يجعل من الصعب على الجسم التخلص منه. ويمكن أن تتسبب المستويات العالية من الشمندر انخفاضا في ضغط الدم وربما تسبب تفاعلات حساسية خفيفة. كما أن نسبة أكسالات الكالسيوم العالية في الشمندر يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم، وتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتسبب اضطراب في المعدة".
نوعان من الحديد
تحتوي العناصر الغذائية على نوعين من الحديد، هما:
- حديد الهيم: يوجد حديد الهيم في اللحوم والأسماك والدواجن. وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية بريرنا كالرا، إن الجسم يمتص 30 % من حديد الهيم بسهولة.
- الحديد غير الهيم: يتوافر حديد غير الهيم في الفواكه والخضراوات والمكسرات. ووفقا للدكتورة كالرا، فإنه "لا يتم امتصاص الحديد غير الهيم الموجود في الفواكه والخضراوات بالكامل".
وشرحت الدكتورة كالرا "أن الشمندر والرمان لا يساعدان على صنع الحديد، إنما يساعدان بالتأكيد على تكوين خلايا الدم الحمراء ولكن ببطء".
أفضل مصادر الحديد
تشمل بعض أفضل مصادر الحديد لحوم الأعضاء مثل الكبد وغيرها، حيث قال الدكتور جود "إن اللحوم مثل الدجاج ولحم الضأن والمحار وبلح البحر هي مصادر ممتازة للحديد الغذائي".
وفقا للدكتور جود، فإن البروكلي والفاصولياء الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الهندباء والكرنب والملفوف والسبانخ والخوخ والزبيب والمشمش والبيض والفاصولياء والمكسرات والبازيلاء والعدس والتوفو، كلها أطعمة غنية بالحديد. وأضاف الدكتور جود قائلًا إنها أطعمة "تحتوي على ما لا يقل عن 3 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد مقارنة بالرمان/الشمندر، وبالتالي يوصى بها بشدة".
نصيحة مهمة
ينصح الخبراء عند تناول طعام غني بالحديد، أن يدمج معه عناصر غذائية غنية بفيتامين C، مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر، التي تساعد على امتصاص الحديد بطريقة أفضل.-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702299558454523200

"الإضراب الشامل".. صوت عالمي لوقف العدوان الوحشي في غزة

منذ 5 دقيقة
1702294901774333900

من وسط ركام غزة.. الجعفراوي يبث رسائل للعالم عن الإنسانية

منذ 7 دقيقة
1702285302974031000

كيف يساهم اختبار الدم في تشخيص مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض؟

منذ 7 دقيقة
أطفال غزة

عدوان الاحتلال يقصف أحلام الطلبة بغزة ويحرمهم حق التعليم

منذ24 ساعة
الدمار في غزة

"أن نبقى على قيد الحياة ونحيا بسلام".. أحلام الغزيين تتناثر في كل "قصف"

09 كانون الأول 2023
لعبة الحجلة

"الحجلة".. لعبة شعبية حاضرة بتفاصيلها الممتعة بين الصغار

09 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

دراكولا لم يشبع حتى الآن

جهاد المنسي |اليوم

حقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز

نضال منصور |اليوم

ليست نهاية المطاف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |منذ 43 دقيقة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 