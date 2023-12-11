عكس الشائع.. الرمان والشمندر ليسا من أفضل المصادر الغذائية للحديد

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دبي- إن الكمية الغذائية الموصى بتناولها من الحديد هي حوالي 10 ملغم يوميا، مع الأخذ في الاعتبار، أن الكثيرين يقترحون إدراج الشمندر والرمان في النظام الغذائي، بحكم أن لونهما أحمر، وبالتالي فإنهما يمكن أن يعالجا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة الدم في الجسم، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.لكن، كشفت خبيرة التغذية جوهي كابور، أن الشمندر والرمان ليسا أفضل مصادر غذائية للحديد، مشيرة إلى أن من المفاهيم الخاطئة الكبيرة أن الشمندر والرمان مصدران غنيان بالحديد. وقالت كابور: "يحتوي الشمندر على 0.76 ملغ فقط من الحديد لكل 100 غرام، بينما يحتوي الرمان على 0.31 ملغ فقط من الحديد لكل مائة غرام، مما يجعل هذين الطعامين مصدرين فقيرين للحديد".ومن جانبه، قال الدكتور ديليب جود، كبير الأطباء الاستشاريين بمستشفيات ياشودا في حيدر أباد "إن هناك أطعمة تحتوي على ما لا يقل عن "3 أضعاف الحديد الموجود في الرمان و/أو الشمندر" أو أكثر".مضادات أكسدةوذكرت الدكتورة كابور أيضا، أن اللون الأحمر الغامق في الشمندر والرمان يرجع في الواقع إلى الأصباغ الطبيعية أو مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، وبالتالي، فإن اللون الأحمر الغامق يمكن أن يرشحهما في قائمة أفضل مصادر لمضادات الأكسدة، لكن لا علاقة له بمحتواه من الحديد.ويتفق الدكتور جود، مع رأي الدكتورة كابور، موضحا أن الشمندر يحتوي على الكثير من فيتامين A، في معظم الأحيان أكثر من البدل اليومي الموصى به، مشيرا إلى "أن طبيعة فيتامين A القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن تؤدي إلى تخزين فائض ثابت، مما قد يجعل من الصعب على الجسم التخلص منه. ويمكن أن تتسبب المستويات العالية من الشمندر انخفاضا في ضغط الدم وربما تسبب تفاعلات حساسية خفيفة. كما أن نسبة أكسالات الكالسيوم العالية في الشمندر يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم، وتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتسبب اضطراب في المعدة".نوعان من الحديدتحتوي العناصر الغذائية على نوعين من الحديد، هما:- حديد الهيم: يوجد حديد الهيم في اللحوم والأسماك والدواجن. وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية بريرنا كالرا، إن الجسم يمتص 30 % من حديد الهيم بسهولة.- الحديد غير الهيم: يتوافر حديد غير الهيم في الفواكه والخضراوات والمكسرات. ووفقا للدكتورة كالرا، فإنه "لا يتم امتصاص الحديد غير الهيم الموجود في الفواكه والخضراوات بالكامل".وشرحت الدكتورة كالرا "أن الشمندر والرمان لا يساعدان على صنع الحديد، إنما يساعدان بالتأكيد على تكوين خلايا الدم الحمراء ولكن ببطء".أفضل مصادر الحديدتشمل بعض أفضل مصادر الحديد لحوم الأعضاء مثل الكبد وغيرها، حيث قال الدكتور جود "إن اللحوم مثل الدجاج ولحم الضأن والمحار وبلح البحر هي مصادر ممتازة للحديد الغذائي".وفقا للدكتور جود، فإن البروكلي والفاصولياء الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الهندباء والكرنب والملفوف والسبانخ والخوخ والزبيب والمشمش والبيض والفاصولياء والمكسرات والبازيلاء والعدس والتوفو، كلها أطعمة غنية بالحديد. وأضاف الدكتور جود قائلًا إنها أطعمة "تحتوي على ما لا يقل عن 3 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد مقارنة بالرمان/الشمندر، وبالتالي يوصى بها بشدة".نصيحة مهمةينصح الخبراء عند تناول طعام غني بالحديد، أن يدمج معه عناصر غذائية غنية بفيتامين C، مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر، التي تساعد على امتصاص الحديد بطريقة أفضل.-(العربية نت)