الثلاثاء 29 آب 2023
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علميا.. حركة بسيطة بوجهك أفضل دواء لصحة القلب

أمراض القلب
القلب
دبي- "الضحك هو أفضل دواء"، قول مأثور يتردد كثيرا لكنه بات كلمة المرور في العصر الحديث عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.
وأظهرت دراسة برازيلية حديثة، أن الضحكة الخافتة تؤدي إلى تمدد الأنسجة داخل القلب، وزيادة تدفق الأكسجين إلى الجسم، حيث وجدت أن المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي والذين شاركوا في دورة العلاج بالضحك انخفض لديهم الالتهاب وتحسنت صحتهم.اضافة اعلان
وقال المشرف الرئيسي على الدراسة البروفيسور ماركو سافي من مستشفى كلينيكاس دي بورتو أليغري في البرازيل: "وجدت دراستنا أن العلاج بالضحك يزيد من القدرة الوظيفية لنظام القلب والأوعية الدموية".
وفي هذه التجربة، أجرى العلماء دراسة هي الأولى من نوعها لفحص ما إذا كان العلاج بالضحك يمكن أن يحسن أعراض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.
الكوميديا تربح
وشملت الدراسة التي عرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، 26 شخصًا بالغًا يبلغ متوسط أعمارهم 64 عامًا، وتم تشخيصهم جميعًا بأنهم مصابون بمرض الشريان التاجي الناجم عن تراكم الترسبات في جدران الشرايين التي تزود القلب بالدم.
وعلى مدار ثلاثة أشهر، طلب من نصفهم مشاهدة برنامجين كوميديين مختلفين لمدة ساعة كل أسبوع، بما في ذلك المسلسلات الكوميدية الشهيرة، أما النصف الآخر فقد شاهد فيلمين وثائقيين جديين مختلفين، حول موضوعات مثل السياسة أو غابات الأمازون المطيرة.
وفي نهاية فترة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا، تحسنت المجموعة التي شاهدت البرامج الكوميدية بنسبة 10 % في اختبار لقياس كمية الأكسجين التي يمكن لقلبهم ضخها إلى الجسم، كما تحسنت المجموعة أيضًا في إجراء ثانٍ اختبر مدى قدرة الشرايين على التوسع.
كما أجروا اختبارات دم لقياس العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية، والتي تشير إلى كمية البلاك المتراكمة في الأوعية الدموية، وما إذا كان الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وأظهرت النتائج أن هذه العلامات الالتهابية قد انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة التي شاهدت برامج جدية.
بديل للأدوية
ويؤكد البروفيسور سافي، أن الدراسة "وجدت أن العلاج بالضحك هو تدخل جيد يمكن أن يساعد في تقليل هذا الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية".
وأضاف: "يمكن تنفيذ العلاج بالضحك في المؤسسات والأنظمة الصحية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، لافتا، إلى أنه "ليس من الضروري أن تكون برامج تلفزيونية - يمكن دعوة الأشخاص المصابين بأمراض القلب إلى أمسيات كوميدية، أو تشجيعهم على الاستمتاع بأمسيات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة.
ونصح سافي الناس، بمحاولة القيام بأشياء تجعلهم يضحكون مرتين على الأقل في الأسبوع، مؤكدا أن العلاج بالضحك يمكن أن يساعد في المستقبل في تقليل الاعتماد على الأدوية. -(العربية نت)
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