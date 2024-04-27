الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا نحب أصوات بعض المطربين دون غيرهم؟

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تعبيرية
 قام فريق من الباحثين بقيادة معهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية (MPIEA) في ألمانيا، بالتحقيق في ما يحدد تفضيلاتنا لأصوات المطربين.
ودرس الباحثون مقدار تفضيلات صوت المغني، التي يمكن إرجاعها إلى السمات الموضوعية للمحفزات، مثل دقة طبقة الصوت أو الإيقاع، وإلى أي مدى يحدد الوضع الشخصي أو الخصائص الفردية التفضيلات، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وللقيام بذلك، قاموا باستطلاع رأي، شمل 326 مشاركا في الدراسة عبر الإنترنت و42 مشاركا إضافيا في مختبرات المعهد.
وتشرح المؤلفة الأولى للدراسة، كاميلا برودر من معهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية: "بشكل حدسي، يتوقع المرء أن التفضيلات الشخصية لأصوات المطربين ستعتمد على معايير صوتية معينة. ومع ذلك، في سياق دراستنا، توصلنا إلى نتيجة مختلفة".
وفي التجربة الأولية عبر الإنترنت، طلب من المشاركين في الدراسة تقييم ما مجموعه 96 أداء صوتيا من دون مصاحبة الآلات الموسيقية بواسطة 16 مغنيا مدربا وفقا لتفضيلاتهم الشخصية.
وأظهرت النتائج، توزيعا واسعا لتصنيفات الإعجاب، ولم تفسر الخصائص الصوتية غير جزء صغير من تقييمات الإعجاب، وبدلا من ذلك، تم تفسير تفضيلات بعض أصوات المطربين من خلال، الطريقة التي يتم فيها إدراك الأصوات وتفسيرها من قبل المستمعين أنفسهم.
وتقول بولين لاروي مايستري، كبيرة مؤلفي الدراسة: "يمكننا القول: "إن التفضيل يقع في أذن المستمع، على الرغم من أن الجهاز السمعي يشمل معالجة تتجاوز توصيف الإشارة الصوتية بالطبع". ويخطط الباحثون في الدراسات المستقبلية، إلى توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل أنماطا أخرى من الغناء وجاذبية الأصوات.
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