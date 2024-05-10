الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تجارة الأردن" تشارك بقمة للاستثمار في أبوظبي

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رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وعضوا مجلس إدارتها، رئيس غرفة تجارة مأدبا المهندس حسام عودة، وممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء فيها المهندس إبراهيم النوايسة

  شاركت غرفة تجارة الأردن بأعمال قمة "AIM للاستثمار"، في أبوظبي، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا"، والتي اختتمت أعمالها، مساء أمس الخميس.

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ومثل الغرفة في القمة رئيسها خليل الحاج توفيق، وعضوا مجلس إدارتها، رئيس غرفة تجارة مأدبا المهندس حسام عودة، وممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء فيها المهندس إبراهيم النوايسة.


وحسب بيان للغرفة، اليوم الجمعة، عقد وفد تجارة الأردن المشارك، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي وممثلي غرف التجارة من عدد من الدول العربية والأجنبية لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية لجهة تعزيز التجارة البينية والتشبيك بين رجال الأعمال من الأردن وهذه الجهات، كما شارك وفد الغرفة بالعديد من جلسات القمة.


وأشار البيان الى أن اللقاءات والاجتماعات عززت من تبادل المعرفة والخبرات في مجال الأعمال والتجارة والاستثمار بين المشاركين، كما وفرت القمة منصة ممتازة لاكتشاف فرص جديدة للتعاون والترويج للاستثمارات والأعمال، واستكشاف فرص الاستثمار العالمية، كما سهلت القمة فتح الآفاق لتكوين الشراكات الجديدة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة .


وأكد البيان أن غرفة تجارة الأردن حريصة على تنفيذ أجندة مشاركات عربية وعالمية تضمن تنويع شركاء الغرفة الدوليين والترويج للفرص الاستثمارية في الأردن واكتشاف أسواق جديدة.


ووفرت القمة العديد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات الاستثمارية من حول العالم، للتواصل والاطلاع على مشروعات استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية، و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.


واشتملت القمة على العديد من الفعاليات، والمنتديات، والجلسات الحوارية، وورش العمل، ضمن محاور رئيسة متنوعة، أبرزها محور الاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات، ومستقبل التمويل؛ مما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.

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