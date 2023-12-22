ما حقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تؤثر على الإنترنت؟

اضافة اعلان

عمان -الغد- نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر موقعها على الإنترنت، تقريرا يفيد بأن علماء حذروا من حدوث أقوى توهج شمسي منذ 6 سنوات، والذي قد يسبب حدوث عواصف مغناطيسية أرضية وانقطاعا ضخما للتيار الكهربائي على الأرض.الصحيفة أضافت أن مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، كان قد رصد قدرا هائلا من النشاط في نصف الكرة الشمالي للشمس، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".ونقلت عن الدكتور أليكسي جلوفر، منسق خدمة الطقس الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، قوله إن التوهج الشمسي الذي حدث في 14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي هو الأكبر في الدورة الشمسية حتى الآن، وهو أيضا الأكبر منذ العام 2017، وقد تسبب في انقطاع معتدل للراديو في أميركا الجنوبية، مع فقدان جزئي أو كامل للإشارة لمدة ساعتين.ما نشرته الديلي ميل تناولته وسائل إعلام مصرية وسط تحذيرات من أن الانفجارات الشمسية قد تكون لها تأثيرات تؤدي لانقطاع خدمة الإنترنت وخدمة الكهرباء عن الأرض، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية.من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الشمس لها أنشطة مثل البقع الشمسية والانفجارات الشمسية والعواصف الكهرومغناطيسية والتي يطلق عليها مجازا العواصف الشمسية.وأضاف القاضي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النشاط الشمسي يصنف إلى دورات يبلغ متوسط الدورة 11 سنة، مضيفا أننا نعيش حاليا في الدورة رقم 25 والتي بدأت العام 2019.رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أوضح طبيعة الدورة الشمسية وتأثيراتها:* دورة النشاط الشمسي تبدأ بهدوء نسبي، ثم يزداد نشاطها تدريجيا حتى منتصف عمر الدورة الشمسية في السنة الخامسة أو السادسة، فتصل لأقوى مستوى لها، ثم تبدأ تقل تدريجيا حتى نهاية عمر الدورة الشمسية.* هناك دورات شمسية نشيطة وهناك دورات هادئة.* الدورة الحالية نشاطها أقل من المتوسط، والدورة التي سبقتها رقم 24 كانت هادئة جدا.* الدورة التي انتهت سنة 1969 كانت أقوى دورة للنشاط الشمسي.* العواصف الكهرومغناطيسية تقاس بدرجات من 0 إلى 5.* عندما تكون العاصفة بدرجة 5 يمكن أن تؤثر على الإنترنت وأبراج الضغط العالي فوق 500 كيلوواط شمال خط عرض 42 بمعنى شمال أوروبا وفي الأقطاب الشمالية.* هذه الدرجات لم تحدث في عمر النشاط الشمسي المسجل إلا في العشرينيات من القرن الماضي، حيث لم يكن يوجد إنترنت، ولم تكن هناك أبراج ضغط عال مثل التي توجد في الوقت الحالي، لكن كانت توجد كهرباء.* تأثرت خطوط الكهرباء في ذلك الوقت في شمال روسيا وكندا، ودون ذلك لم يثبت أي تأثير على الأرض.* نشاط الدورة الحالية الذي تم تسجيله حتى الآن يتراوح ما بين 2 و2.5 درجة، وهو ما يعني أن العاصفة الكهرومغناطيسية ليست لها تأثيرات على الكهرباء أو الإنترنت على الأرض.* بمجرد بدء الدورة الشمسية يمكن التنبؤ بنشاطها، لكن لا يمكن التنبؤ بتأثيرات الدورات الشمسية المستقبلية التي تليها.* شاعت أخبار عن عاصفة شمسية في 2025 قد تسبب دمارا على الأرض، وهي معلومات غير صحيحة تماما.