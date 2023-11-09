ممارسات يمكنك القيام بها لتقليل النفايات والحفاظ على البيئة

إليك طرق تقليل النفايات من خلال اتباع هذه الممارسات:
- فكر بطريقة صديقة للبيئة قبل التسوق: خذ بعين الاعتبار التأثير البيئي للمنتجات ومدى استدامة المنتج وسهولة إعادة تدويره عند الشراء.
- قلل من هدر الطعام عبر التسوق الذكي: قم بشراء ما تحتاجه فقط وتجنب هدر الطعام. يمكنك تحويل فضلات الطعام إلى سماد والتبرع بالطعام غير المستخدم للمحتاجين.
- أعد استخدام العناصر: قم بإعادة استخدام الملابس القديمة واستخدم أكياس البقالة المصنوعة من القماش والحاويات لتقليل إنتاج النفايات.
- قم بشراء العناصر المستعملة: قم بشراء العناصر المستعملة لتقليل إنتاج النفايات والانبعاثات الناجمة عن صناعة المواد الجديدة أو التخلص منها في المدافن.
- استخدم المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها: تحقق من الملصقات لمعرفة ما إذا كانت المنتجات أو العبوات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.
- تعرف إلى برنامج إعادة التدوير المحلي: اطلع على قائمة العناصر التي يتم جمعها في برنامج إعادة التدوير المحلي، وشجع أسرتك على إعادة التدوير بشكل صحيح.