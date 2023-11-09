ممارسات يمكنك القيام بها لتقليل النفايات والحفاظ على البيئة

اضافة اعلان

عمان-الغد- تُعتبر الطريقة الأمثل لتقليل النفايات عدم التسبب بها في المقام الأول، بهدف توفير المال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".إليك طرق تقليل النفايات من خلال اتباع هذه الممارسات:- فكر بطريقة صديقة للبيئة قبل التسوق: خذ بعين الاعتبار التأثير البيئي للمنتجات ومدى استدامة المنتج وسهولة إعادة تدويره عند الشراء.- قلل من هدر الطعام عبر التسوق الذكي: قم بشراء ما تحتاجه فقط وتجنب هدر الطعام. يمكنك تحويل فضلات الطعام إلى سماد والتبرع بالطعام غير المستخدم للمحتاجين.- أعد استخدام العناصر: قم بإعادة استخدام الملابس القديمة واستخدم أكياس البقالة المصنوعة من القماش والحاويات لتقليل إنتاج النفايات.- قم بشراء العناصر المستعملة: قم بشراء العناصر المستعملة لتقليل إنتاج النفايات والانبعاثات الناجمة عن صناعة المواد الجديدة أو التخلص منها في المدافن.- استخدم المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها: تحقق من الملصقات لمعرفة ما إذا كانت المنتجات أو العبوات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.- تعرف إلى برنامج إعادة التدوير المحلي: اطلع على قائمة العناصر التي يتم جمعها في برنامج إعادة التدوير المحلي، وشجع أسرتك على إعادة التدوير بشكل صحيح.