الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ممارسات يمكنك القيام بها لتقليل النفايات والحفاظ على البيئة

1699533389670995600
ممارسات يمكنك القيام بها لتقليل النفايات والحفاظ على البيئة
عمان-الغد- تُعتبر الطريقة الأمثل لتقليل النفايات عدم التسبب بها في المقام الأول، بهدف توفير المال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".اضافة اعلان
إليك طرق تقليل النفايات من خلال اتباع هذه الممارسات:
- فكر بطريقة صديقة للبيئة قبل التسوق: خذ بعين الاعتبار التأثير البيئي للمنتجات ومدى استدامة المنتج وسهولة إعادة تدويره عند الشراء.
- قلل من هدر الطعام عبر التسوق الذكي:  قم بشراء ما تحتاجه فقط وتجنب هدر الطعام. يمكنك تحويل فضلات الطعام إلى سماد والتبرع بالطعام غير المستخدم للمحتاجين.
- أعد استخدام العناصر: قم بإعادة استخدام الملابس القديمة واستخدم أكياس البقالة المصنوعة من القماش والحاويات لتقليل إنتاج النفايات.
- قم بشراء العناصر المستعملة: قم بشراء العناصر المستعملة لتقليل إنتاج النفايات والانبعاثات الناجمة عن صناعة المواد الجديدة أو التخلص منها في المدافن.
- استخدم المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها: تحقق من الملصقات لمعرفة ما إذا كانت المنتجات أو العبوات مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير.
- تعرف إلى برنامج إعادة التدوير المحلي: اطلع على قائمة العناصر التي يتم جمعها في برنامج إعادة التدوير المحلي، وشجع أسرتك على إعادة التدوير بشكل صحيح.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699525022840792500

"راجعين".. أوبريت فني ينتصر لأهل غزة ويبشر بالعودة

منذ 42 دقيقة
1699532837370980300

أحمد مراد وماكس سيك يكشفان كواليس الكتابة للرواية والسينما

منذ 45 دقيقة
1699533577711003000

فيلما "فوي فوي فوي" و"وداعا جوليا" يمثلان العرب في "غولدن غلوب"

منذ 46 دقيقة
1699519514660625200

روائيون وأكاديميون عرب: الواقعية السحرية عند العرب متأصلة منذ قرون بعيدة

منذ 48 دقيقة
1699520274380645600

8 أطعمة غنية بالبروتين يمكن أن تدمر جهود فقدان الوزن

منذ 48 دقيقة
تسمم - (تعبيرية)

تغيرات في الجسم قد تظهر قبل 8 سنوات من تشخيص مرض مزمن

منذ 49 دقيقة
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

قراءة تحليلية لنتائج الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هؤلاء سيحكمون غزة!

سميح المعايطة |اليوم

وقائع موت معلن بالبث الحي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات | منذ24 ساعة
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 