5 عادات صحية يمكنك اتباعها خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

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يتمتع الصيام خلال شهر رمضان بآثار إيجابية عديدة على الصحة عند القيام به بشكل صحيح. ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تُشير الأدلة إلى أنّ الصيام مُعزِّز للصحة النفسية والعافية، ومحسِّن للمزاج، كما أنّه يساهم في تخفيف التوتر، والقلق، والاكتئاب.إذًا، لماذا لا تُحقِّق أقصى استفادة من شهر الصيام هذا العام عبر اتّباع المزيد من العادات الصحية، وترك العادات السيئة التي تؤذي الجسم. وتشمل العادات المفيدة للجسم التقليل من استهلاك المنبهات، مثل مادة الكافيين، المتواجدة في الشاي، والقهوة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية"وتطرح المشروبات التي تحتوي على الكافيين السوائل من الجسم، وتعرضه للجفاف خلال ساعات الصيام، وفقًا لما أوضحت وزارة الصحة العُمانية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا).وفي حال كنت تشعر بالارتباك فيما يخص العادات الجديدة الأخرى التي يمكنك تطبيقها، فإليك بعض الأفكار المقترحة:- اقلع عن التدخين.- قلل من شرب المنبهات كالشاي والقهوة.- قلل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.- قلل من تناول الحلويات.- اعتمد نظاما صحيا غنيا بالخضار والفاكهة.