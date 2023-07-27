استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

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استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة .وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن طفلا أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم. (بترا)