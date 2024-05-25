اقتحامات جديدة بالضفة.. وقصف الاحتلال يستعر على رفح

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عواصم - بعد لحظات من قرار المحكمة الجنائية الدولية أول من أمس والذي أمرت من خلاله الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري للعمليات العسكرية في رفح، استعر جيش الاحتلال بقصف متواصل استمر لمساء أمس وصف بغير المسبوق لعدة مناطق بالمحافظة.وردت المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي باستهداف 13 آلية عسكرية إسرائيلية من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).قصف الاحتلال استهدف كذلك محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط مدينة رفح، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى في خطوة من الاحتلال تستهدف تعطيل المستشفى عن تلقي الجرحى بعدوانه على المنطقة.كذلك استهدف الاحتلال مناطق شرقي مدينة رفح، وشوهدت وفق وسائل الإعلام أعمدة كثيفة للدخان تتصاعد بعد جولات متعددة من القصف للمنطقة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) القطاع.وفي وسط القطاع، طال قصف للاحتلال عدة منازل بمخيم النصيرات وسط القطاع، خلف 4 شهداء وعددا من المصابين.وفي مدينة غزة، استشهد 8 فلسطينيين وجرح آخرون بينهم نساء وأطفال في قصف للاحتلال استهدف عدة منازل، فيما وتعرض حي الدرج الذي يقطنه نازحون لعدة غارات.أما في شمال القطاع، فتحاول قوات الاحتلال فرض حصار على معظم شوارع مخيم جباليا، وأكدت وسائل إعلام أن المخيم تعرض أمس لغارات عنيفة ومتواصلة ما دفع عددا من الأهالي للنزوح.في الأثناء، ذكرت أنباء أن قوات الاحتلال تقدمت نحو مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وحاصرت عددا من أفراد طاقمه الطبي والجرحى.وفي إحصائياتها اليومية، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل على إثرها للمستشفيات 57 شهيدا و93 مصابا خلال 24 ساعة.وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و857 شهيدا و80 ألفا و293 مصابا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ميدانيا، أعلنت كتائب القسام استهداف 13 آلية عسكرية إسرائيلية وقنص 3 جنود، وذكرت القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية خاصة إلى عين نفق شمال مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من نقطة صفر وفجّروا عبوة مضادة للأفراد بهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.وفي شمال جباليا أيضا، أعلنت القسام قيام مقاتليها بقنص جندي من الاحتلال داخل أحد المنازل إلى جانب استهداف 8 دبابات بعضها من طراز (ميركافا 4)، وتفجير إحداها بعبوات شواظ وقذائف "الياسين 105"، في كل من جباليا شمالا ورفح جنوبي القطاع.كما استهدفت القسام أيضا جرافتين عسكريتين للاحتلال من نوع "دي 9"، بقذائف تاندوم و"الياسين 105" في محيط بوابة صلاح الدين وحي الشوكة برفح.وفي محور نتساريم جنوب مدينة غزة أعلنت القسام قصف تجمع لقوات الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل.بدورها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الاستيلاء على طائرتي استطلاع تابعة لقوات المشاة في جيش الاحتلال أثناء قيامهما بمهام استخباراتية داخل لواء خان يونس.وفي إحصائية جديدة لخسائره في عدوانه على قطاع غزة، أعلن جيش الإحتلال إصابة 9 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الماضية.وقال إنه منذ بداية الحرب أصيب 3 آلاف و581 ضابطا وجنديا، بينهم 1781 خلال الهجوم البري.وأضاف أنه منذ بداية الحرب قتل 634 ضابطا وجنديا، وأصيب 555 آخرون بجروح خطيرة.وفي الضفة الغربية المحتلة كثفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة شملت قلقيلية ودورا والخليل كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين.وذكرت أنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بزاريا وبرقة شمالي نابلس بالضفة الغربية وقرية واد الشاجنة جنوب مدينة دورا في الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما أغلقت مدخل القرية الرئيسي، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه منازل الفلسطينيين وفرضت طوقا أمنيا حولها.واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وبلدة جيت شرقي المدينة، كما حاصرت آليات عسكرية منزل المقاوم المطارد طارق داود واحتجزت عددا من أقاربه للضغط عليه لتسليم نفسه.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا بمحافظة الخليل، وقامت تلك القوات المعززة بالآليات العسكرية بتسيير دوريات في عدد من شوارع المدينة كما قامت بدهم عدة منازل وتفتيشها.كذلك توغلت قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه السكان.كما داهمت قوات الاحتلال حارة جابر والسلايمة وواد الحصين وسط الخليل واعتقلت فلسطينيين، أحدهما طفل، كما شددت إجراءاتها الأمنية وحظرت التجول وداهمت عددا من المنازل.وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في سماء بلدة سلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.وتأتي تلك التطورات والاقتحامات للكيان المحتل بعد يوم واحد على اندلاع اشتباكات مسلحة فجر أول من أمس بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس بشمال الضفة الغربية، في حين مددت تل أبيب حالة الطوارئ في جنين ومخيمها.وكانت قوات الاحتلال انسحبت صباح أمس من مدينة جنين ومخيمها إثر عدوان جديد استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 4 من طلاب المدارس وطبيب.ومنذ عملية طوفان الأقصى، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا للاعتداءات الإسرائيلية مما أسفر عن استشهاد 514 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف واعتقال أكثر من 8 آلاف آخرين. - (وكالات)