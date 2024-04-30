الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)
أعلن الحوثيون في اليمن، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي، مشيرين إلى استهداف مدمرتين أميركيتين.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في كلمة له، "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أميركيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة" لافتا إلى تحقيق "العمليات العسكرية أهدافها بنجاح".
وتابع: "فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القواتِ المسلحةِ عملية مشتركة استهدفت سفينة سيكلاديز في البحرِ الأحمر وكانت الإصابة دقيقة".
واستهدفت هذه السفينة، بحسب سريع، لـ "انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة وذلكَ بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 نيسان/ أبريل الحالي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر".
وأشار إلى "توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحتْ في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".
كما استهدف الحوثيون بعدد من الطائرات المسيرة سفينة إسرائيلية أخرى تدعى إم.إس.سي في المحيط الهندي على ما ذكر سريع.
ويقول الحوثيون إن عملياتهم "لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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