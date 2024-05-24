 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أقسام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

صورة أرشيفية لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. (أ ف ب)
مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. (أ ف ب)
انقطع التيار الكهربائي، مساء الخميس، عن معظم الأقسام في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في وسط قطاع غزة، بعد تحذير من نفاد كميات الوقود.
عصر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفى شهداء الأقصى سيتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد كميات الوقود وعدم إدخالها، ممّا "يعرض الجرحى والمرضى والأطفال الخدّج لخطر الموت".اضافة اعلان
وتحدثت وسائل إعلام عن عدم وجود استجابة لتوفير الوقود الخاص بتشغيل المولد الرئيسي في المستشفى، مشيرا إلى جهود لتشغيل مولدات فرعية، لكن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة.
وأضافت: "نحن أمام سيناريو لانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المستشفى، وبقائها في قسم الطوارئ أو أقسام معينة فقط خاصة العناية المركّزة".
وأوضح أن الخزانات الموجودة في المستشفى قادرة على تخزين قرابة 50 ألف لتر من الوقود.
مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل ثوابتة، حذر من كارثة صحية كبيرة وطالب المجتمع الدولي بتوفير الوقود اللازم.
وتحدث ثوابتة  عن وجود أطفال خدّج يعيشون في الحضانات، وغرف عمليات متوقفة، وغرف عناية مركزة، وجرحى ومرضى أرواحهم متعلقة بإدخال الوقود.
وأشار لوصول 3 آلاف لتر من الوقود إلى المستشفى، لكنها نفدت، وقال إن إدارة المستشفى قرّرت الإبقاء فقط على أقسام الطوارئ والحضانات والعناية المركّزة، وغسيل الكلى الذي يعمل في ساعاته الأخيرة.
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