الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل وحملة اعتقالات بالضفة

أرشيفية لجيش الاحتلال
أرشيفية لجيش الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بعد فترة وجيرة من إعلان هذه القوات تعرض مستوطنة كرميه تسور في غوش عتصيون بالخليل لإطلاق نار.

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كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين دهموا منازل مدنيين فلسطينيين في قرية "سوسيا يطا"، مشيرا إلى أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من سكان القرية، ونكلوا بهم، وحطموا سياراتهم.

وأظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري بحارة جابر وسط الخليل بالضفة الغربية اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين على طفل وإجباره على خلع ملابسه وتمزيقها.


وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات مع شبان البلدة.


اعتقالات

 

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا، بينهم طفل وأسرى سابقون، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في محافظات رام الله، وقلقيلية وجنين، والخليل، وبيت لحم، والقدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 7 آلاف و770 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 قتيلا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.


إجراءات أمنية


في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي نشر عناصرها في محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس، كما تسير الدوريات وتجري عمليات تفتيش انتقائية لفئة الشباب.


وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.


من جهتها، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية باقتحام 228 مستوطنا -صباح اليوم- باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الاحتلال، بالتزامن مع إحياء اليهود ما يُعرف بعيد المساخر.

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