الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية من محورها الغربي.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بالتزامن مخيم عايدة شمال بيت لحم ودهمت عددا من المنازل.

كما شملت الاقتحامات بلدة كفر نعمة غرب رام الله وبلدة ترمسعيا شمالها بوسط الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة نابلس بشمال الضفة.

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قوات إسرائيلية تقتحم منطقتين بالخليل



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت مدينة يطا وبلدة بيت عوا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وشيع فلسطينيون الشاب عميد الجاغوب الذي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.