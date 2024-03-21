الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان واشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان
وقبيل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية عسكرية في مخيم نور شمس، وقال إنه استهدف بطائرة مسيرة شابين فلسطينيين زعم أنهما شكلا خطرا مباشرا على قواته في المخيم. ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية العسكرية في المخيم بأنها واسعة النطاق.
وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة في المخيم، وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع القوات المقتحمة.
كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف في المخيم الذي تعرض في الأشهر الماضية لعدة عمليات اقتحام.
وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بعد اقتحامها مدينة طولكرم بعشرات الآليات والجرافات.
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