 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يتملص ويحمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المسؤولية

نتنياهو
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن ادعاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتحذيره قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة "مناف للحقيقة".اضافة اعلان

وأضاف نتنياهو أن تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة "إسرائيل"، بل تقدم تقييما معاكسا.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
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