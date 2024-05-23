نتنياهو يتملص ويحمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المسؤولية

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وأضاف نتنياهو أن تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة "إسرائيل"، بل تقدم تقييما معاكسا.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "ادعت دائما أن حماس تم ردعها".