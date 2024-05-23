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الخميس 23 أيار 2024
5:06 م
نتنياهو يتملص ويحمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المسؤولية
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن ادعاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتحذيره قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة "مناف للحقيقة".
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وأضاف نتنياهو أن تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة "إسرائيل"، بل تقدم تقييما معاكسا.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
نتنياهو
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