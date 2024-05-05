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الأحد 05 أيار 2024
1:21 ص
وزير التعليم الإسرائيلي: مناورات بن غفير السياسية "مخزية"
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن المناورات السياسية التي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على حساب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "مخزية وتلحق الضرر بأمننا".
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