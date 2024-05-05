وزير التعليم الإسرائيلي: مناورات بن غفير السياسية "مخزية"

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قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن المناورات السياسية التي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على حساب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "مخزية وتلحق الضرر بأمننا".