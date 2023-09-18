5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية

ارتفعت وتيرة الزلازل خلال اليوم الاثنين حيث هزت الكرة الأرضية 5 زلازل حتى لحظة كتابة الخبر.



وقد هز زلزال بقوة 6.3 اليابان و زلزال بقوة 6.1 تايوان و زلزال بقوة 4.8 إيطاليا.



فيما سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر اليوم الاثنين، هزة أرضية، شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة جنوبي العاصمة وتم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.



كما وسجلت مراكز الرصد الزلزالي في مدينة مشهد الإيرانية زلزلا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء الاثنين.

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ومؤخرا كشفت دراسة حديثة أن الأرض "تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم"، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية "تسير في الاتجاه الخطأ".



وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية "ساينس أدفانسس"، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة. رصد