الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحيصة: تطوير وتأمين وتحسين الخدمة للمزارعين أولوية

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أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة يلتقي عددا كبيرا من مزارعي الاغوار ورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه


أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة خلال لقائه عددا كبيرا من مزارعي الاغوار ورؤساء وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه يوم الاثنين في بيت الضيافة في دير علا بحضور مدير مشروع كفاءة المياه WEC التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID فرانك أوبريان ونائبته رانيا الزعبي ود. محمد شعبان مدير مشروع الحوكمة والطلب ان الزراعة الوطنية وعلى رأسها المزارعين في رأس أولويات سلطة وادي الأردن للنهوض بالزراعة الأردنية والقدرة على الوصول الى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته.

وأشار المهندس الحيصة ان الحكومة تتعامل مع مطالب الاخوة المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنال كل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الادارة والكوادر في سلطة وادي الاردن وقد لمس المزارعين اثر ذلك حيث سيلمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف التسهيل على الاخوة المزارعين وتمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.

وزاد امين عام سلطة وادي الأردن ان مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الري وتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهم بالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الارشاد الزراعي داخل المزرعة، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والابلاغ عن اية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم مؤكدا ان سلطة وادي الاردن مستمرة في تنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة ، منوها الى أهمية مؤازرة ومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونها تصب في مصالح المزارعين جميعا مؤكدا امتنانه للدعم الذي تلقاه وزارته وعامليها من غالبية الاخوة المزارعين.

وشدد على تعزيز كافة الجهود التي تقوم بها كوارد سلطة وادي الأردن واعتماد سياسة الباب المفتوح للتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات مؤكدا ان الموسم المطري الحالي وبحمد الله مطمئن لتامين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع الاخوة المزارعين والجمعيات  مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين في تامين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي متطلعا الى مزيد من الجهود التي تحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية.

واعرب المهندس هشام الحيصة عن الشكر والتقدير للدعم الموصول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع WEC ومشروع حوكمة قطاع المياه لسلطة وادي الأردن في تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة الى رفع كفاءة مياه الري والحد من الفاقد المائي وكذلك تطوير إدارة أنظمة مياه الري وتشغيلها .

وجرى نقاش موسع مع الحضور حيث  عبر المزارعين عن ارتياحهم لمثل هذه اللقاءات التفاعلية  وتثمينهم للجهود التي يبذلها وزير المياه والري وامين عام سلطة وادي الأردن وكافة طواقم المياه التي تجد حلولا فاعلة وسريعة لعدد من التحديات وتفهم الواقع المائي والتحديات بما يضمن تطوير الزراعة واضطلاع الزراعة الأردنية بدورها الريادي في الاقتصاد الوطني.

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