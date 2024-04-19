الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي لنظيره الإيراني: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو إسرائيل

وزير الخارجية أيمن الصفدي يتحدث في مجلس الأمن أمس-(بترا)
وزير الخارجية أيمن الصفدي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر.اضافة اعلان

وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد أنباء عن هجمة إسرائيلية ضد إيران، أن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية من قبل إيران أو إسرائيل.

وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني بضرورة عدم خرق أجوائه، مشيرا إلى أن الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل بخرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران بخرق أجوائه أيضا.

وشدّد الصفدي على أن التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تحترم الأردن وحريصة على أمنه وعلى أمن المنطقة.

وكان الصفدي قال، في تغريدة على حسابه على منصة إكس الجمعة، إن التصعيد الإقليمي خطر يجب منعه.

وأضاف "ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

وأكد الصفدي أن "هذه هي الأولوية الآن"، ويجب عدم السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود وقفه فوريا.

وكان الصفدي التقى مع اللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.
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