السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف اليوم وغدا وعدم استقرار جوي مساء الاثنين

مشهد من العاصمة عمان
مشهد من العاصمة عمان

يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويكون الطقس الاثنين، لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في جنوب وشرق المملكة تثير الغبار خاصة المناطق الصحراوية، ومع ساعات الليل المتأخره تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومن المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.


أما الثلاثاء، تبقى المملكة تحت تأثر حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل بمشيئة الله زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8 وفي مرتفعات الشراة 19 - 7, وفي مناطق البادية 26 - 11 وفي مناطق السهول 21 - 10, وفي الأغوار الشمالية 30 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 16، وفي البحر الميت 32 - 15، وفي خليج العقبة 33 - 17 درجة مئوية.-(بترا)

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