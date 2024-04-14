المبيضين: ما حصل هو مواجهة بين إسرائيل وإيران

قال وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، الأحد، إن ما حصل هو مواجهة بين طرفين؛ إسرائيل وإيران.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأردن يدعو إلى عدم التصعيد حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية.

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وأكد على أن "الأمن الوطني مستقر وثقتنا عالية في جيشنا العربي"ـ مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يدعو إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته.



وشدد المبيضين على أن الحكومة تحث مختلف الأطراف على ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات.



وأكد أن مجلس الوزراء يشدد على ضرورة توخي وسائل الإعلام أقصى درجات الدقة في تحري المعلومة.



وقال إن "قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن لأي خطر".

