الإثنين 26 شباط 2024
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"الغد" تنظم وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين

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إدارة وكوادر صحيفة "الغد" يشاركون بوقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين

شاركت صحيفة "الغد"، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، عبر وقفة تضامنية أمام المؤسسة.

وشارك في الوقفة التي نُظمت في تمام الساعة 12:00 ظهرا عشرات الصحفيين والإداريين والموظفين، معربين عن رفضهم لعدوان الاحتلال الغاشم على أهل القطاع؛ بمن فيهم الصحفيون.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن وقوفهم مع أهل غزة والصحفيين الذين يستمر الاحتلال باستهدافهم في حرب الإبادة التي دخلت يومها الـ143، إذ بلغ عدد الشهداء من الصحفيين 132.

ورفع المشاركون في الوقفة عبارات تندد باستهداف الاحتلال للصحفيين في غزة؛ أبرزها "الحقيقة تواجه الرصاصة في غزة"، "132 صحفيا استشهدوا في غزة دفاعا عن الحقيقة"، و"حملة القلم والصورة عنوان الشهادة في غزة".

وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين دعت منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.

وبحسب النقابة، فإن هذه الوقفة جزء من فعاليات تعبر عن موقفها إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وحثت المجتمع الدولي إلى أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكن من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.

ودعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي ستتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا، من بينها وقفات أمام النقابة.

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