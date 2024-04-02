الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة

أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن خالص تعازيه لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.



وقال جلالته في منشور عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الثلاثاء: "نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".

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