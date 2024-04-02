الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة

الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة
الملك: يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة

أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن خالص تعازيه لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.

وقال جلالته في منشور عبر حسابه على منصة "X"، اليوم الثلاثاء: "نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".

اضافة اعلان

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
OfficialHM

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

منذ16 ساعة
الملك والرئيس المصري يؤكدان خلال لقائهما، بحضور ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر، ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

منذ16 ساعة
OfficialHM

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون الرئيس المصري والسيدة عقيلته لدى وصولهما عمان

منذ18 ساعة
قافلة مساعدات

تسيير 3 قوافل مساعدات غذائية جديدة من الأردن لأهل غزة

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)

القبض على مطلوب ثان من قائمة الخطرين في الرويشد

منذ 16 دقيقة
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

بني مصطفى: استقبلنا 161 من ضحايا الاتجار بالبشر في دار كرامة

منذ 39 دقيقة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

تأكيد أردني بلجيكي على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ1 ساعة
جسر عبدون في عمان

أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الجمعة

منذ3 ساعة
OfficialHM

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

منذ16 ساعة
الملك والرئيس المصري يؤكدان خلال لقائهما، بحضور ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر، ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 