تسيير 3 قوافل مساعدات غذائية جديدة من الأردن لأهل غزة

وقال بيان للهيئة اليوم الاثنين، إن القوافل تتكون من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادة الطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى الأهل بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه واستمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تم تجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)".
وأضاف الشبلي: "إننا نسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها".
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo. (بترا)