الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقف ضخ المياه في مناطق عدة بالشمال بدءا من الأحد (أسماء)

عداد مياه - (تعبيرية)
عداد مياه - (تعبيرية)
أعلنت شركة مياه اليرموك توقف الضخ من محطة الزعتري ابتداء من الأحد المقبل ولمدة 48 ساعة؛ لغايات إجراء أعمال الصيانة للخطوط الناقلة، ما يستدعي إيقاف الضخ للمناطق التي تتزود من محطات الزعتري.اضافة اعلان

وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين سيتأثرون بهذا التوقف، حيث ستتأثر في محافظة إربد مناطق (هام وجحفيه وحوفا المزار والمزار وادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا) .

وبحسب الإعلان، فإنه في لواء بني عبيد ستتأثر مناطق (ايدون، منطقة قصر العوادين، عاليه، قرن الجاموس، الحجوي الشمالي، كتم ام الشرايط، ظهر الخربه ، الحصن، مخيم الشهيد عزمي المفتي).

أما في محافظة عجلون، فستتأثر مناطق (بلاص والسفينة ومناطق الصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبيه وسامتا وعفنا وسيكون هناك تأخير بالدور على مناطق صخره وعبين)، فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق (شمال جرش قفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع).

أما في محافظة المفرق، فستتأثر مناطق (قضاء السرحان، قصبة المفرق، ثغرة الجب، إسكان الجامعة، قضاء رحاب، قضاء المنشيه، أم النعام الغربيه والشرقيه ورجم سبع، الزعتري ومنشية السلطة والفواعره، بالإضافة للمستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا)، وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (بلدة البستانه، بلدة زملة الأمير غازي، بلدة الصالحية، بلدة أم الجمال).

وأكدت الشركة استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
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