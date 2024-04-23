الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثالث مطلوبي الرويشد يسلم نفسه للأمن

مطلوب الرويشد
ثالث مطلوبي الرويشد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد المطلوبين الذين تم نشر صورهم وتعميمها في كانون الثاني الماضي على خلفية قضايا مخدرات قام بتسليم نفسه اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن المطلوب سلّم نفسه نتيجة لجهود البحث على المطلوبين الثمانية الذين جرى التعميم عليهم، ما ساهم بالتضييق عليه ومحاصرة تحركاته.

وأكد الناطق الإعلامي أن المطلوب سعود عبيد مخلف الغياث مرتبط بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد، وهو مصنف بالخطر جداً ومسلّح.

وبين أن بحقه 8 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية، وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظّفين، إلى جانب حُكميَن قضائيّيَن لمدة 15 عاماً صادريَن عن محكمة أمن الدولة.

وأشار إلى أن التحقيقات والعمل مستمران لجمع المعلومات عن بقية الأشخاص المطلوبين، وإلقاء القبض عليهم
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