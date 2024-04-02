افتتاح مبنى مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد

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ويأتي افتتاح هذا المركز، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وبما يضمن إدامة تنفيذ الواجبات الأمنية والإنسانية والمجتمعية لهذه الوحدات، ضمن بيئة عمل مثالية قوامها الحداثة العملياتية والخطط الإستراتيجية في مجال تقديم الخدمات الفضلى لأبناء المجتمع كافة.وأكد المعايطة، سعي مديرية الأمن العام المستمر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والمتمثلة في النهوض بمستوى الأداء الأمني والإنساني الشامل وفق أفضل المعايير، بدءًا من الخطط النوعية في إدامة الشراكة الفاعلة مع المواطنين ووصولاً إلى الارتقاء بجودة ما يقدم من خدمات، على مدار الساعة.وأشار مدير الأمن العام، إلى أن افتتاح هذا المركز، ما هو إلا تجسيد لنهج المديرية المتواصل في ترسيخ سبل التحديث والتطوير على الصعد كافة، وبما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل الأمني، وتمكين العاملين من أداء واجباتهم بكل حرفية واقتدار.ولفت المعايطة إلى ضرورة الحفاظ على نسق العمل التكاملي بين مختلف الوحدات والتشكيلات، وبما يراعي تقسيم الاختصاصات السكانية وفقاً لجغرافية المراكز الأمنية ومديريات الشرطة المختلفة، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، لا سيما الطارئة منها.واستمع لإيجاز قدّمه قائد أمن إقليم العاصمة أوضح من خلاله آليات العمل التي تُتبع للحفاظ على تنسيق وجودة الخدمات المقدمة، وآلية توزيع الأدوار حسب الاختصاصات الوظيفية بكل كفاءة ويسر.كما جال مدير الأمن العام في أقسام ومرافق المبنى الجديد، للوقوف على جاهزيته، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.