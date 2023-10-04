الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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ظهور "زنبوط الريّ" يبشر بموسم مطري وفير (فيديو)

نبات زنبوط الريّ
نبات زنبوط الريّ
قال مركز "طقس العرب" الإقليمي إن هناك تفاؤلا بموسم مطري وفير بعد ظهور نبتة زنبوط الريّ بشكل مبكر.



يشار إلى أن نبات "زنبوط الري"، والذي يسمى أيضًا "زنبوط الخريف" أو "العوصلان" أو "العيصلان"، هو نبات بري يكثر في الأراضي البور في مناطق بلاد الشام، وهو آخر زهور فصل الصيف وأول زهور الموسم الخريفي، ويدل ظهوره على نهاية الجفاف وابتداء موسم الخريف شعبيا.اضافة اعلان

كما يدل ظهوره المبكر وكثرته عند الفلاحين على موسم مطري مبكر وجيد، حيث يظهر مع بداية ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ويُعتبر إزهار نبات "العيصلان" في التراث الشعبي دليلا واضحا على غزارة الموسم المطري المقبل.

ويذكر أن لهذا الزهر أهمية كبيرة في تقديم وجبة مهمة من حبوب اللقاح للحشرات وأهمها النحل؛ ففي هذه الأوقات يتعذر وجود أغذية للنحل، فتقوم من خلاله بجمع حبوب اللقاح، كما يعد مصدراً غذائيا ضرورياً لها لاجتياز موسم الشتاء الطويل.
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