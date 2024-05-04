القرعة تضع منتخب الشباب لكرة اليد إلى جانب عُمان والهند بالبطولة الآسيوية

جاء المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد، في المجموعة الثالثة للبطولة الآسيوية التي تقام في الأردن من 16 ولغاية 27 تموز المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم في بولندا صيف العام المقبل.

اضافة اعلان



ووضعت القرعة التي جرت اليوم السبت الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي عُمان والهند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين والسعودية وهونغ كونغ، والثانية منتخبات الكويت وإيران والصين، والرابعة منتخبات اليابان وكوريا والصين تايبيه وقطر.

وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي تلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، يتأهل الفريقان الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم، بينما تخوض بقية المنتخبات لقاءات تحديد المراكز.

وعلى هامش القرعة وقع الاتحاد الأردني مع الاتحاد الآسيوي، اتفاقية استضافة البطولة، التي تقام مبارياتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، فيما تحتضن صالات قصر الرياضة وجامعة فيلادلفيا والكلية العلمية الإسلامية تدريبات المنتخبات.--(بترا)