السبت 04 أيار 2024
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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقترب من اللقب بثلاثية في قادش

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ريال مدريد

اقترب فريق ريال مدريد خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد الفوز على ضيفه قادش بنتيجة 3-صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 ببطولة الدوري الإسباني.

وحسم الفريق المدريدي الفوز بهدفين في الشوط الثاني، ويدين بالفضل للاعبه المغربي الشاب إبراهيم دياز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 51 وصنع الهدف الثاني لجود بيلينجهام في الدقيقة 68.

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واختتم خوسيلو أهداف ريال مدريد في الدقيقة 93.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي.

وقد يتوج الريال بلقب الدوري الإسباني الليلة حال تعثر برشلونة الذي يحل ضيفا على قادش صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة في وقت لاحق يوم السبت.

أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

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