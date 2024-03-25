غوتيريش: الأونروا "شريان حياة للأمل والكرامة" لملايين اللاجئين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا، مشيرا إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وهو العدد الأكبر في المنطقة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مدرسة إناث مخيم عمان الجديد الثانية التابعة لوكالة الأونروا، أن الوكالة تمثل "شريان حياة للأمل والكرامة"، لملايين اللاجئين، في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.



وبين أن عدد العاملين في الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها، داعيا إلى الحفاظ على تدفق الخدمات "الفريدة من نوعها" التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للحفاظ على "تدفق الأمل".



وأوضح أن الأونروا تعمل حاليا في ظروف صعبة جدا، بسبب وقف المساعدات لها من عدد من الدول، مؤكدا أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بتأكيد دور الأونروا، كونها هيئة أممية تلتزم بقيم الأمم المتحدة وميثاقها.



وتابع أن الأونروا تساهم "بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام"، مبينا أنه زار أحد المراكز الصحية، كما حضر دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات وزار فصلا لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات، كما التقى مع 6 من قادة الشباب الملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم 3 طلاب من غزة.-(بترا)